Statistik der Woche: 126 Millionen Tonnen Braunkohle in Deutschland gefördert

126 Millionen Tonnen Kohlendioxid hat die Verstromung von Kohle im Jahr 2020 laut Umweltbundesamt verursacht. Zum Vergleich: Die Emissionen des Straßengüterverkehrs beliefen sich im selben Zeitraum auf 45,9 Millionen Tonnen. Das ist viel, aber es war auch schonmal deutlich mehr, wie der Blick auf die Stromerzeugung in Deutschland 2012 und 2022 deutlich macht.

Indes ist Kohle immer noch für ein Drittel des produzierten Stroms verantwortlich – davon entfällt der größere Teil auf die als besonders schmutzig geltende Braunkohle. Diese wird in Deutschland derzeit noch in drei Fördergebieten aus der Erde geholt, wie die Statista-Grafik, die in Zusammenarbeit mit MIT Technology Review erstellt wurde, zeigt. Unter ihnen ist das rheinische Braunkohlerevier das größte. Von den 126 Millionen Tonnen 2021 geförderten Tonnen des fossilen Brennstoffes stammt etwa die Hälfte von dort. Dazu zählt auch der von RWE betriebene Tagebau Garzweiler II. Der Energieversorger will dort künftig jährlich 35 Millionen Tonnen Braunkohle aus dem Boden holen.

Zuvor muss allerdings die aktuell von Klimaaktivistinnen und -aktivisten besetzte Ortschaft Lützerath geräumt und abgerissen werden. Das sei wegen der Energiekrise alternativlos, so NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Bündnis 90/Die Grünen). Dagegen kommen die Klimademonstrierenden zu dem Schluss, dass der Ausbau des Tagebaus nicht zur Versorgungssicherheit benötigt werde.

(jle)