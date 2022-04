Statistik der Woche: 13 Prozent haben schon einmal ein Refurbished-Gerät gekauft

Ob Smartphones, Tablets oder Laptops, aufbereitete Second-Hand-Geräte wecken das Interesse der Konsumenten. Laut einer Umfrage von Bitkom Research haben rund 13 Prozent der 1.005 Befragten Personen in Deutschland schon einmal ein sogenanntes Refurbished-Gerät gekauft. Zudem können sich rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer vorstellen, in Zukunft ein gebrauchtes, aber professionell aufbereitetes Gerät zu erwerben.

Der Griff zur Gebraucht-Elektronik bietet neben den Kostenvorteilen auch einen positiven Umwelteffekt. Geräte zu reparieren und weiterzuverkaufen ist deutlich resourcenschonender als ständig neu zu kaufen. Wie die Infografik von Statista und MIT Technology Review zeigt, spielt das Thema Nachhaltigkeit bei der Nutzung von elektronischen Geräten eine bedeutende Rolle für viele der Befragten. Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, das sich aber nicht nur auf Elektronik bezieht, ist damit auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen.

Bevor das Gerät in den Müll wandert

Rund 74 Prozent haben angegeben ihre Geräte so lange wie möglich zu nutzen. 61 Prozent säubern ihr Smartphone, Tablet und Co. regelmäßig von überflüssigen Daten und Apps, um Speicher freizumachen und optimale Leistung zu garantieren. Reparaturen an ihren Geräten lassen etwa 55 Prozent der Befragten durchführen. Um Energie zu sparen, versucht die Hälfte den Stand-by-Modus zu vermeiden, 44 Prozent nutzen die integrierte Energiesparfunktion und weitere 21 Prozent bauen auf geringere Bildschirmhelligkeit.

Nützen all diese Maßnahmen irgendwann trotzdem nicht mehr, ist das Gerät reif für den Müll. Was das Recycling von Elektroschrott angeht, hat Deutschland allerdings noch Luft nach oben. Laut Daten von Eurostat wurde in der Bundesrepublik im Jahr 2018 etwa 37 Prozent des Elektromülls recycelt.

Damit liegt Deutschland zwei Prozent hinter dem europäischen Durchschnitt. Die Nachbarn aus Österreich (46 Prozent) sind da schon engagierter, was die Wiederverwertung von Alt-Elektronik betrifft. Recycling-Europameister sind die Kroaten – hier werden rund 84 Prozent des Elektroschrotts dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt.

(jle)