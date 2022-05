Statistik der Woche: Besonders in Indien hat Twitter regelmäßige Nutzer

Nach dem Hin und Her der letzten Wochen ging es dann plötzlich doch ganz schnell – Elon Musk kauft Twitter für rund 44 Milliarden US-Dollar (etwa 41,4 Milliarden Euro). Zwar haben Twitters Management und Verwaltungsrat bereits zugestimmt, doch ganz abgeschlossen ist der Musk-Twitter-Deal noch nicht. Doch Pläne für die Zukunft des Mikroblogging-Dienstes hat der Tesla- und SpaceX-CEO bereits.

Statistik der Woche (Bild: shutterstock/3dmask ) In unserer wöchentlichen Rubrik präsentieren wir Zahlen, Kurven und Diagramme aus Technologie und Wissenschaft. Mehr Artikel zur "Statistik der Woche"

Bisher nutzten 215 Millionen Menschen Twitter laut Unternehmensbericht. Das Konzept der App wurde schon häufig kopiert, doch nie konnten die Klone eine derartige Popularität unter der weltweiten Bevölkerung erreichen wie das Original. Besonders rechte und konservative Nutzer haben Twitter in den letzten Jahren den Rücken gekehrt und eigene Netzwerke gegründet. Jüngstes Beispiel ist der im Februar online gegangenen Mikroblogging-Dienst von Donald Trump “Truth Social”, der bereits 1,2 Millionen Mal heruntergeladen wurde.

In Deutschland ist Twitter vergleichsweise unpopulär, wie der Blick auf die Infografik von Statista und MIT Technology Review zeigt. Dennoch sind es auch hier mit 17 Prozent einige Millionen regelmäßige Nutzer. Einen ganz anderen Stellenwert hat die App in Indien – hier haben 47 Prozent der Befragten angegeben, die Plattform regelmäßig zu nutzen. In Europa ist der Anteil im Vereinigten Königreich (34 Prozent) besonders hoch. Der Grund für das Ungleichgewicht zwischen Nutzern und Accounts dürfte sein, dass einerseits bei Twitter auch ohne eigenen Zugang mitgelesen werden kann. Andererseits werden Tweets auch oft in Online-Medien eingebunden.

Finanziell zeigte sich Twitter in den letzten Jahren eher unbeständig. Zwar registrierte das kalifornische Unternehmen laut aktuellem Quartalsbericht mit über 500 Millionen US-Dollar Gewinn ein starkes erstes Quartal 2022, in den vergangenen zwei Jahren erwirtschaftete Twitter jedoch unter dem Strich einen Verlust von rund 1,3 Milliarden US-Dollar.

(jle)