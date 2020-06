Statistik der Woche: Cyberangriffe am meisten auf Technologie-Sektor

25 Prozent aller Cyber-Angriffe im Jahr 2019, die der Technologie-Dienstleister NTT registriert hat richten sich gegen den Technologie-Sektor. An zweiter Stelle folgen laut dem 2020 Global Threat Intelligence Report des Unternehmens Ämter und Behörden und die Finanzbranche.

In Deutschland sehen die Top 3 ähnlich aus, wie die Grafik von Statista zeigt. Mit zwei Unterschieden: Tech-Unternehmen sind in mehr als der Hälfte der Fälle das Angriffsziel, auf dem zweiten Platz liegt das Verarbeitende Gewerbe.

55 Prozent aller Cyber-Angriffe sind eine Kombination aus Web-Application- und anwendungsspezifischen Angriffen. Ziel der Angriffe sind in 28 Prozent der Fälle Webseiten, weitere 20 Prozent der Attacken sind gegen Content Management Systeme gerichtet. Der Bericht nimmt aber nicht nur 2019, sondern auch die Gegenwart in den Blick. Matthew Gyde, Präsident und CEO der Security Division von NTT, sieht beispielsweise eine zunehmende Zahl von Angriffen auf Einrichtungen des Gesundheitswesens. "Die aktuelle weltweite Krise hat uns einmal mehr gezeigt, dass Hacker aus jeder Situation einen Vorteil ziehen können. Unternehmen sowie Organisationen müssen daher als Konsequenz auf alles vorbereitet sein", so Gyde.

