Statistik der Woche: Der Hype um die UFOs

Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Und sind immer noch alleine im Universum oder haben jedenfalls noch keine weitere intelligente Lebensform darin entdeckt.

Dabei gehen Forscher davon aus, dass es alleine in der Milchstraße 40 Milliarden bewohnbare Planeten gibt. Und auch mehr als die Hälfte der Deutschen ist sich bezüglich der Existenz von Außerirdischen sicher, wie die Infografik von Statista und Technology Review zeigt.

UFO-Gläubige

Ähnlich viele sind es in den USA. Dort ist die Zahl der gemeldeten UFO-Sichtungen dem National UFO Reporting Center (NUFORC) zufolge in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen. Aber Achtung: Anders als es der Name nahelegt, ist das NUFORC keine Regierungsorganisation.

Laut Gallup glauben 33 Prozent der US-Bevölkerung, dass wenigstens einige dieser Sichtungen tatsächlich auf außerirdische Raumschiffe zurückgehen.

Über die Hälfte – so eine weitere YouGov-Umfrage – sind außerdem der Meinung, dass die Regierung Informationen über UFOs hat, die sie nicht mit der Öffentlichkeit teilt.

Etwas konkreter wollen sich die dortigen Behörden aber nun doch äußern. Noch im Juni soll ein Geheimdienstbericht über unidentifizierte Phänomene im Luftraum veröffentlicht werden.

