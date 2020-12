Statistik der Woche: Der Stand des E-Publishing-Marktes

Statistik der Woche (Bild: shutterstock/3dmask ) In unserer wöchentlichen Rubrik präsentieren wir Zahlen, Kurven und Diagramme aus Technologie und Wissenschaft. Mehr Artikel zur "Statistik der Woche"

14,1 Millionen Menschen in Deutschland lesen laut Statista Digital Market Outlook digitale Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. Das sind nicht etwa mehr als im Vorjahr, sondern etwas weniger.

Trotz Lockdowns und fehlender Freizeitangebote ist die Nutzung von E-Publishing-Angebote also leicht rückläufig. Dabei sind digitale Medien mittlerweile durchaus etabliert, wie die Infografik von Statista und Technology Review zeigt. 17,5 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage des Datenunternehmens gaben an, in den letzten zwölf Monaten ein E-Book gekauft zu haben.

Der mit großem Abstand beliebteste Händler für digitalen Lesestoff ist Amazon. Dahinter folgen Thalia und ebook.de.

Der Blick auf die Entwicklung des E-Publishing-Umsatzes in Deutschland zeigt zweierlei: Einerseits ist der Umsatz im laufenden Jahr leicht rückläufig, anderseits gehen die Analysten 2021 von einem deutlichen Wachstumssprung aus.

