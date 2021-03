Statistik der Woche: E-Bikes boomen

Statistik der Woche (Bild: shutterstock/3dmask ) In unserer wöchentlichen Rubrik präsentieren wir Zahlen, Kurven und Diagramme aus Technologie und Wissenschaft. Mehr Artikel zur "Statistik der Woche"

Fast zwei Millionen Elektrofahrräder wurden laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) 2020 in Deutschland verkauft – das entspricht einem Plus von mehr als 43 Prozent. Die beliebtesten E-Bikes sind Trekkingräder, Mountainbikes und Stadträder. Die Menschen erhoffen sich so Mobilität ohne COVID-19-Gefahren.

Der ZIV schätzt, dass landesweit über sieben Millionen Fahrräder mit Elektromotor unterwegs sind. Auch der reguläre Fahrrad-Absatz hat rund 17 Prozent auf etwas mehr als fünf Millionen zugelegt, wie die Infografik von Statista und Technology Review zeigt.

Entsprechend zufrieden zeigt sich Ernst Brust, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbands: „Das vergangene Jahr war beispiellos für die deutsche und internationale Fahrradindustrie sowie für die Fahrradwirtschaft insgesamt. Die Herausforderungen hätten größer nicht sein können. Dass Radfahren relevanter ist denn je, zeigte sich gerade während der Corona-Pandemie noch einmal sehr deutlich."

Das E-Bikes in Deutschland vergleichsweise beliebt sind, zeigen auch Daten des Statista Global Consumer Survey. Lediglich in der Schweiz finden sich mehr Fans der elektromotorunterstützten Fortbewegung auf zwei Rädern.

(bsc)