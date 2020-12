Statistik der Woche: Es wird noch immer zu viel geraucht

Statistik der Woche (Bild: shutterstock/3dmask ) In unserer wöchentlichen Rubrik präsentieren wir Zahlen, Kurven und Diagramme aus Technologie und Wissenschaft. Mehr Artikel zur "Statistik der Woche"

Jedes Jahr nehmen sich zehn Prozent derjenigen mit guten Vorsätzen vor, das Rauchen aufzugeben. Würden aller ihren Vorsätzen treu bleiben, wären Raucer nur noch ein kleine Minderheit in Deutschland.

Tatsächlich raucht aber noch etwa ein Viertel der Bevölkerung, wie die Infografik von Statista und Technology Review zeigt. Dabei ist Tabakkonsum das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland. 120.000 Menschen sterben hierzulande laut Bundesgesundheitsministerium jährlich an den Folgen.

Während die Zahl der Nikotinkonsumenten zumindest langsam abnimmt, bleiben die Umsätze der Industrie konstant. So schätzen die Analysten des Statista Consumer Outlooks den Zigaretten-Umsatz in Deutschland 2020 auf 21,2 Milliarden Euro – in fünf Jahren sollen es 21,5 Milliarden Euro sein. Verantwortlich für das leichte Wachstum sind E-Zigaretten.

Aber nicht nur für den Menschen ist Tabak Gift. Allein in Deutschland werden zwei Drittel aller gerauchten Zigaretten auf den Boden geworfen.

An den Stränden der Ostsee sind über 53 Prozent des Mülls Zigarettenkippen. Dabei enthalten diese über 7.000 verschiedene Schadstoffe, die sich negativ auf die Umwelt auswirken können.

(bsc)