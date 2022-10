Statistik der Woche: Millennials setzen auf Kryptowährungen

Der Weltspartag blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück. Ging es ursprünglich vor allem um die Förderung des Spargedankens geht es heute mehr um finanzielle Bildung. Die Deutschen sind regelrechte Sparprofis. Dazu passt, dass das Sparkonto hierzulande immer noch die mit Abstand populärste Geldanlageform ist.

Dem Statista Global Consumer Survey zufolge verfügen 41 Prozent der Befragten über ein Sparbuch. Aktien und Fonds nutzen dagegen nur 19 Prozent. Kryptowährungen haben in den vergangenen Jahren an Beliebtheit gewonnen. Wie die Infografik von Statista und MIT Technology Review zeigt, sind rund 12 Prozent der Befragten im Besitz von digitalen Währungen – mit steigender Tendenz. Auf die Frage, ob die Anschaffung eines dieser Finanzprodukte bereits geplant ist, antworteten im Fall von Aktien und Kryptowährungen jeweils 14 Prozent mit “Ja”. Begünstigt werden die Anschaffungsabsichten durch die leichte Zugänglichkeit sogenannter Neo-Broker.

Anteil derjenigen, die Kryptowährungen besitzen

Die Umfrage legt außerdem nahe, dass jüngere Generationen aufgeschlossener gegenüber Kryptowährungen sind. So liegt der Anteil derjenigen, die Kryptowährungen besitzen, bei den Befragten der Generation Z (geboren im Zeitraum von 1995 bis 2012) und der Millennials (1980 bis 1994) im niedrigen zweistelligen Bereich. Bei den älteren Befragten der Generation X (1965-1979) und der Generation Babyboomer (1946 bis 1964) liegt er hingegen im einstelligen Bereich.

In Sachen Investment sind Aktien und Fonds die Favoriten der Deutschen. Statista hat mehr als 1.000 Personen in Deutschland befragt, wie sie 100.000 Euro investieren würden – rund 57 Prozent entschieden sich für Aktien, Aktienfonds und Investmentfonds. Ebenfalls mehr als die Hälfte der Befragten wählte die weniger spekulative Anlage des Geldes in Form von Sparverträgen und -einlagen oder dem Deponieren auf dem Sparbuch. Kryptowährungen werden von immerhin etwa einem Drittel der Befragten in Betracht gezogen. Bei der gleichen Umfrage im Jahr 2020 hätten nur etwa 16 Prozent der Umfrageteilnehmer in Krypto investiert.

