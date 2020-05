Statistik der Woche: Stofftiere beim Kinderspielzeug noch nicht verdrängt

Statistik der Woche (Bild: shutterstock/3dmask ) In unserer wöchentlichen Rubrik präsentieren wir Zahlen, Kurven und Diagramme aus Technologie und Wissenschaft. Mehr Artikel zur "Statistik der Woche"

Spielzeugwaffen sind bei Eltern in Deutschland vergleichsweise unbeliebt. Das zeigt die aktuelle Statista-Umfrage "Spielzeug und Spiele in Deutschland", für die rund 1.000 Eltern mit Kindern unter 14 Jahren im Haushalt befragt wurden. Demnach sind Karten- und Gesellschaftsspiele, Sport- und Outdoorspielzeug (zum Beispiel Bälle, Rutschen) sowie Puppen und Stofftiere am weitesten verbreitet.

Aber wer bestimmt eigentlich, was zum Kinderzimmerinventar gehört? 60 Prozent der Befragten sagen, dass ihr Kind einen großen Einfluss darauf, was für Spielzeug eingekauft wird. Die Studie zeigt auch, wie tief eingegraben die Vorstellung ist, dass das Geschlecht mitbestimmt, womit Kinder gerne spielen. Jungen haben mehr Interesse an technischem Spielzeug als Mädchen, glauben 34 Prozent. Immerhin noch 27 Prozent finden es gut, dass vieles auf das Geschlecht angepasst ist, wie etwa das Mädchen-Überraschungsei.

Die Infografik von Statista bildet zudem das Ranking der populärsten Spielzeuge ab. Ganz vorn dabei sind auch elektronische Geräte, darunter Spielekonsolen, Smartphones. Kein Problem, Technologie und Elektronik sollten nicht vor Kindern versteckt werden, sagen dazu 51 Prozent der Befragten. Andererseits sind ähnlich viele Eltern der Ansicht, dass Kinder draußen spielen und nicht vor einem Bildschirm hocken sollten.

(jle)