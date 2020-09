Statistik der Woche: Tech fürs Klima

Statistik der Woche (Bild: shutterstock/3dmask ) In unserer wöchentlichen Rubrik präsentieren wir Zahlen, Kurven und Diagramme aus Technologie und Wissenschaft. Mehr Artikel zur "Statistik der Woche"

60 Milliarden US-Dollar Venture Capital wurden laut PricewaterhouseCoopers (PwC) von 2013 bis 2019 in Klimatechnologie-Startups investiert – darunter verstehen die PwC-Analysten Unternehmen, deren Geschäftsmodell die Dekarbonisierung der Wirtschaft im Fokus hat.

Fast zwei Drittel dieser Summe ist in Neugründungen aus dem Bereich Mobilität und Transport geflossen, wie die Infografik von Statista und Technology Review zeigt. Mittlerweile 30 sogenannte Einhörner – nicht börsennotierter Unternehmen mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde US-Dollar – zeigen, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg gut zusammen passen.

Fast die Hälfte der Investitionen ist nordamerikanischen Klimatechnologie-Startups zugutegekommen. An zweiter Stelle folgt China mit einem Anteil von fast 33 Prozent. In Europa sind dagegen nur rund 12 Prozent der begünstigten Unternehmen zuhause.

Entsprechend sind acht von zehn der wichtigsten Klimatechnologie-Standorte in den USA (3) oder China (5). Immerhin, mit 930 Millionen US-Dollar ist Berlin – vor dem indischen Bengaluru – auf Platz neun des Rankings.

PwC zufolge steht der Climate-Tech-Markt zwar erst am Anfang, wächst aber schnell. So stiegen die Investitionen von 418 Millionen US-Dollar im Jahr 2013 auf 16,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 – das entspricht etwa der dreifachen Wachstumsrate der VC-Investitionen in Künstliche Intelligenz im selben Zeitraum. (bsc)