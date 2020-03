Statistik der Woche: Videostreams beanspruchen die Bandbreite

YouTube und Netflix reduzieren EU-weit die Qualität ihrer Videostreams. Die EU-Kommission will so die europäischen Netze entlasten, die gerade wegen des Coronavirus-Ausbruches stärker belastet werden als normal.

Tatsächlich beanspruchen die beiden Anbieter zusammengenommen laut Sandvine rund ein Fünftel der weltweiten Downstream-Bandbreite – bei Videoinhalten insgesamt sind es sogar fast 61 Prozent. Normales surfen nimmt etwa 13 Prozent des Downstream-Traffic in Anspruch.

In Deutschland liegen Amazon Prime und Netflix fast gleichauf, wie Daten des Statista Global Consumer Survey zeigen, dargestellt in der Statista-Grafik. Jeweils etwa ein Drittel der Befragten geben an, in den letzten zwölf Monaten einen der beiden Anbieter genutzt zu haben. Zu den Video-Streaming-Heavy-Users (elf Stunden oder mehr pro Woche) lassen sich 13 Prozent der Befragten zählen. Indes dürfte ihr Anteil in Zeiten von Corona höher liegen.

(jle)