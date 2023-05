Statistik der Woche: Wo Fahrrad-Diebe am häufigsten zuschlagen

Deutschland hat einen neuen Negativ-Rekord erreicht: Der durch Fahrraddiebstahl verursachte Versicherungsschaden war 2022 so hoch wie noch nie zuvor. Die Leistungen der Versicherer für gestohlene Fahrräder belaufen sich auf rund 140 Millionen Euro – ein Anstieg von etwa 27 Prozent gegenüber 2021. Und dass, obwohl die Anzahl der geklauten Zweiräder mit 140.000 deutlich geringer war als vor der Corona-Pandemie, wie der Gesamtverband der Versicherer berichtet. Der Schadensdurchschnitt pro Fahrrad liegt mit 970 Euro ebenfalls auf einem Rekordniveau und ist in den letzten fünf Jahren um ganze 380 Euro angestiegen.

Fahrraddiebstahl ist ein weitverbreitetes Problem in Deutschland. Laut einer YouGov-Umfrage unter mehr als 6.000 Personen in Deutschland, wurde etwa einem Drittel der Befragten schon einmal das eigene Fahrrad geklaut. Etwa einem Zehntel ist das sogar schon häufiger passiert. 62 Prozent der Umfrageteilnehmer hatten dahingehend bisher Glück oder gut auf die Sicherheit ihres Drahtesels geachtet.

Brennpunkte für Fahrrad-Diebstahl

Das Thema Sicherheit spielt auch im zweijährlichen Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs eine essenzielle Rolle. Die Ergebnisse der Befragung von 2022 unter rund 245.000 Radfahrenden in Deutschland zeigen, dass besonders Leipzig unter der Großstädten Deutschlands ein Hotspot für Fahrraddiebstähle ist. Die sächsische Stadt erreicht im Ranking eine Wertung von 5,5, wobei 6,0 die schlechteste Bewertung ist und das häufige Vorkommen von Diebstählen bedeutet. Ebenfalls unter den unsichersten Städten in Bezug auf Diebstahl waren Berlin (5,3), Köln (5,1), Bremen (5,0) und Frankfurt am Main sowie Hamburg (jeweils 4,9).

(jle)