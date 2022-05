Statistik der Woche: Wo der Biokraftstoff herkommt

Bundesumweltministerin Steffi Lemke will den Anbau von Pflanzen für Biokraftstoff beschränken, da diese wertvolle Agrarfläche für Nahrungs- und Futtermittel einnehmen. "Die Flächen in Deutschland sind knapp, die Preise für Lebensmittel steigen. Daher gehört Nahrung auf den Teller und nicht in den Tank", sagte die Grünen-Politikerin.

Die an den deutschen Tankstellen erhältlichen Kraftstoffe E5 und E10 werden mit Bio-Ethanol angereichert. Mehr als die Hälfte dieses Ethanols wird in Deutschland aus Weizen und anderen Getreidearten gewonnen. Auch Zuckerrüben und Mais werden für die Produktion des Biokraftstoffes verwendet.

Die Nutzung von Mais hat jedoch in den vorangegangenen drei Jahren deutlich abgenommen. Zunehmend negative Diskussionen in der Öffentlichkeit und Kritikpunkte wie einseitige Fruchtfolgen, Erosionsgefahr, Humusabbau und Rückgang der Biodiversität haben dazu geführt, dass sich die Maisanbaufläche für den Non-Food-Bereich verringert hat.

Rund 72,1 Prozent der hierzulande gewonnenen 785.203 Tonnen Bio-Ethanol landen letzten Endes im Benzintank, wie die Infografik von Statista und MIT Technology Review zeigt. 14,5 Prozent des Alkohols wird für Nahrungsmittel und Getränke verwendet, weitere 13,4 Prozent werden beispielsweise in der industriellen Chemie genutzt.

Die weltweit größten Produzenten von Kraftstoffen mit Bio-Ethanol-Zusatz im Jahr 2021 sind die USA mit rund 602.000 Barrel Öläquivalenten. Brasilien steht mit 395.000 Barrel Biokraftstoff an zweiter Stelle. Deutschland produzierte im vergangenen Jahr ein Öläquivalent von rund 65.000 Barrel an Biokraftstoff. Damit ist die Bundesrepublik laut Statistik von BP der größte Produzent von aus Biomasse gewonnenem Treibstoff in Europa.

Insgesamt ist die europäische Biotreibstoffproduktion in den vergangenen zehn Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 5,6 Prozent angestiegen und hatte 2020 einen Anteil von 17,6 Prozent an der weltweiten Produktion. Gegenüber 2019 ist die Kraftstoff-Herstellung allerdings in den meisten Ländern gesunken.

Zwar ist Deutschland der größte Produzent von Biokraftstoff in Europa, doch lieben die Deutschen diesen nicht. Laut einer Umfrage des ADAC haben viele Autofahrerinnen und Autofahrer noch immer Bedenken wegen der Sicherheit und technischen Verträglichkeit des mit Bio-Ethanol angereicherten Kraftstoffes E10. Dabei kommen die aktuellen Motoren damit gut zurecht – und günstiger ist der Sprit oft auch noch.

(bsc)