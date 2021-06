Inhaltsverzeichnis Storage: Überblick zu Trends bei Speichermedien und ihren Schnittstellen SSD-Zuverlässigkeit Flash-Cache, Hybridsysteme und Storage Class Memory Alternativen und NVMe HDDs und neue Techniken Tape und Hardware Fazit Anhang: CXL und Computational Storage Anhang: Formfaktoren für SSDs Artikel in iX 6/2021 lesen

Trotz höherer Kosten haben sich SSDs als Standard für Primär-Storage etabliert und schicken sich an, nun auch den Sektor Sekundär-Storage im Sturm zu erobern. Das Wachstum des SSD-Marktes sieht IDC auch aus diesem Grund zwischen 2019 und 2024 bei 23,9 Prozent jährlich. Im vergangenen Jahr übertraf der Umsatz im Enterprise-SSD-Geschäft laut IDC zum ersten Mal den von Enterprise-Festplatten.

Das liegt vor allem am rasanten Datenwachstum. IDC spricht davon, dass sich die Datenmengen seit 2015 und bis mindestens 2025 jährlich um gut ein Viertel erhöhen. Gleichzeitig sollen diese Daten in Zukunft der Wirtschaftsmotor sein, müssen also möglichst schnell bereitstehen.

Allerdings trägt auch die Preisentwicklung bei Flash zu dessen Siegeszug bei. Pro Jahr ging der Preis laut IDC rund 25 Prozent nach unten. Während das GByte im dritten Quartal 2014 noch rund 1200 Dollar kostete, waren es im ersten Quartal 2020 noch etwa 200 Dollar. Dazu bekommen Anwender Energie- und Platzersparnis sowie um Größenordnungen schnellere Systeme.