Stranger Things 4: Staffelfinale, Easter Eggs & Facts

Im ersten Teil der 4. Staffel musste sich die Gruppe von Freunden rund um Lucas, Mike, Dustin und Max einem neuen Monster aus der Schattenwelt stellen: Vecna. Ein weiteres Wesen, das seinen Namen dem Spiel Dungeons and Dragons zu verdanken hat.

Nachdem Joyce mit ihren Söhnen und Elfie nach Lenora Hills gezogen ist, um dem Schrecken von Hawkins zu entkommen und ein normales Leben zu führen, geschehen in Hawkins wieder seltsame Dinge. Natürlich lässt der erste Auftritt des neuen Monsters nicht lange auf sich warten und wie es scheint, hat Vecna es auf Teenager abgesehen. Die fürchterlichen Morde erinnern an eine Tat, die einige Jahrzehnte zurückliegt. Joyce bekommt ein seltsames Paket, das scheinbar aus Russland stammt. In dem Paket findet Sie eine geheime Nachricht, die einige Fans der Serie mit Sicherheit aufatmen ließ: Hopper lebt! Und Joyce ist entschlossen, ihn mit Murrays Hilfe zu finden.

Wie Elfie von den erneuten Angriffen in Hawkins erfährt

Elfie wurde verhaftet, weil sie eine ihrer Mobberinnen auf der Rollschuhbahn angegriffen hat, wodurch Dr. Owens erfährt, wo sie sich aufhält. Er weiß von den Geschehnissen in Hawkins und will ihr helfen, ihre Kräfte zurückzuerlangen. Elfie willigt ein und begleitet ihn nach Nevada, wo sie ein bekanntes Gesicht wiedersieht, Dr. Brenner, Papa. Sie hat Angst, willigt aber ein, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, da sie sonst keine Chance hat, ihren Freunden in Hawkins zu helfen.

Ein unangenehmer Besuch in der Schattenwelt

Nancy, Steve, Eddie und Robin finden einen Weg in die Schattenwelt und entdecken dort Vecnas Versteck. Nachdem sie die Angriffe durch weitere Bewohner der Schattenwelt überstanden haben und mithilfe von Dustin, Lucas, Max und Erica durch ein Tor in Eddies Wohnwagen zurück nach Hawkins wollen, wird Nancy plötzlich von Vecna kontrolliert. Währenddessen erfährt Elfie durch eine Reise in ihre vergangenen Traumata, wer Vecna tatsächlich ist und wie er in die Schattenwelt gekommen ist.

Wird Vecna uns einen der Hauptcharaktere kosten?

Laut den Duffer Brüdern – den Schöpfern der Serie – werden wohl nicht alle Figuren das Staffelfinale überleben.