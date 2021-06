Stream, App oder TV: So sehen Sie die Fußball-Europameisterschaft EURO 2020

Vom 11. Juni bis zum 11. Juli rollt wieder der Ball: Die Fußball-Europameisterschaft EURO 2020, die noch im letzten Jahr wegen des Corona-Geschehens verschoben wurde, findet nun endlich statt. Und die Fans fragen sich: Wie, wo und wann kann ich die Spiele der Fußball-Europameisterschaft sehen? In diesem Artikel finden Sie alle Antworten dazu, inklusive Spielplan zu allen Partien der EM.

Die wichtigsten Partien im FreeTV & ÖR-Streams

Die gute Nachricht zuerst: Der größte Teil der EURO 2020-Spiele (darunter auch die mit deutscher Beteiligung, sowie alle Finalpartien) sind auf ARD oder ZDF zu sehen, 41 der insgesamt 51 Partien. Die verbleibenden 10 Gruppenspiele überträgt exklusiv das kostenpflichtige Streamingangebot MagentaTV der Telekom. Somit werden die wichtigsten Spiele der EM im FreeTV übertragen (oder den jeweiligen ARD/ZDF-Streams), während über MagentaTV die komplette Europameisterschaft zu sehen ist (ohne Zusatzkosten zum MagentaTV-Basispreis). Andere Abo-Dienste wie Sky oder DAZN gehen hingegen leer aus, was Livepartien betrifft.

Möglich macht diese Aufteilung ein Deal der Telekom, die für die EURO 2024 die kompletten Rechte erworben hatte. Damit ARD und ZDF 2024 als Sublizenznehmer fungieren können, haben sie für die EURO 2020, in der die Öffentlich-Rechtlichen-Sender noch alleinige Rechteinhaber sind, wiederum die Telekom als Sublizenznehmer ins Boot geholt.

EM für zuhause und unterwegs

Um die Spiele Zuhause, beim Grillen, am See oder unterwegs schauen zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Neben den klassischen TV-Ausstrahlungen bieten Das Erste wie auch das ZDF die jeweiligen Livestreams über Webbrowser oder in ihren Apps via iOS, Android und Co. an. Streaming-Drittanbieter wie Zattoo, Joyn oder Waipoo haben die öffentlich-rechtlichen Sender bereits im kostenlosen Abgebot, jeweils mit eigenen Vor- und Nachteilen.

MagentaTV ist wiederum ab 10€ im Monat zu haben (auch wenn man sonst nicht Telekom-Kunde ist), monatlich kündbar und verfügbar:

auf dem Fernseher via MagentaTV Stick , Amazon Fire TV oder Google Chromecast

direkt via Samsung Smart TV (ab Modelljahr 2017) oder Android TV (ab Android OS Version 7) ohne zusätzliche Hardware

oder via Webbrowser

User mit einem Telekom-DSL- oder -Glasfaseranschluss können MagentaTV direkt buchen und über eine Settop-Box mit IPTV-Netzanschluss zu den Telekom-Servern auf den Fernseher bringen.

Leser aus dem europäischen Ausland oder in Übersee finden auf der Uefa-Seite eine weltweite Auflistung von Sendeangeboten des jeweiligen Landes.

Mobile Nutzer müssen auf das Datenvolumen achten

Doch Obacht: Bei mobiler Nutzung gilt für alle Angebote die Datennutzung im Blick zu behalten. So bequem es auch ist, ein 90-Minuten-Stream saugt was weg! Und nichts ist schlimmer, als wenn zum Elfmeterschießen das Bild stehen bleibt, weil das Inklusivvolumen aufgebraucht ist.

Neben der Verschiebung, die den kuriosen Namen erklärt, ist auch der Modus diesmal ungewöhnlich: statt in einzelnen Ländern findet die EM dieses Jahr in 11 Ländern statt (mit Dublin wurde ein Austragungsort gestrichen, da die Mindestanzahl an Zuschauern nicht sichergestellt werden konnte).

Hier ist der gesamte Spielplan mit Spielorten, Spielzeiten und den ausstrahlenden Sendern (die noch nicht feststehenden Sendedaten werden nachgetragen, wenn die Sender bekannt sind):

Spielplan EURO 2020 Farberklärung: Rot markierte Partien sind nur bei MagentaTV zu sehen; bei Blau markierten Partien liegt noch nicht fest, ob sie auch im FreeTV, oder nur bei MagentaTV zu sehen sind. Die nicht markierten Partien sind im TV/ARD&ZDF-Streams und bei MagentaTV zu sehen.

Gruppe A: Italien, Türkei, Wales, Schweiz Partie Datum/Uhrzeit Spielort Sender/Stream Türkei : Italien FR, 11.06.2021, 21 Uhr Rom (Italien) ARD/MagentaTV Wales : Schweiz SA, 12.06.2021, 15 Uhr Baku (Aserbaidschan) MagentaTV Türkei : Wales MI, 16.06.2021, 18 Uhr Baku (Aserbaidschan) ARD/MagentaTV Italien : Schweiz MI, 16.06.2021, 21 Uhr Rom (Italien) ARD/MagentaTV Italien : Wales SO, 20.06.2021, 18 Uhr Rom (Italien) ZDF oder MagentaTV Schweiz : Türkei SO, 20.06.2021, 21 Uhr Baku (Aserbaidschan) ZDF oder MagentaTV Gruppe B: Russland, Belgien, Dänemark, Finnland Partie Datum/Uhrzeit Spielort Sender/Stream Dänemark : Finnland SA, 12.06.2021, 18 Uhr Kopenhagen (Dänemark) ZDF/MagentaTV Belgien : Russland SA, 12.06.2021, 21 Uhr St. Petersburg (Russland) ZDF/MagentaTV Finnland : Russland MI, 16.06.2021, 15 Uhr St. Petersburg (Russland) MagentaTV Dänemark : Belgien DO, 17.06.2021, 18 Uhr Kopenhagen (Dänemark) ZDF/MagentaTV Russland :Dänemark MO, 21.06.2021, 21 Uhr Kopenhagen (Dänemark) ARD oder MagentaTV Finnland : Belgien MO, 21.06.2021, 21 Uhr St. Petersburg (Russland) ARD oder MagentaTV Gruppe C: Niederlande, Ukraine, Österreich, Nordmazedonien Partie Datum/Uhrzeit Spielort Sender/Stream Österreich : Nordmazedonien SO, 13.06.2021, 18 Uhr Bukarest (Rumänien) ARD/MagentaTV Niederlande : Ukraine SO, 13.06.2021, 21 Uhr Amsterdam (Niederlande) ARD/MagentaTV Ukraine : Nordmazedonien DO, 17.06.2021, 15 Uhr Bukarest (Rumänien) ZDF/MagentaTV Niederlande : Österreich DO, 17.06.2021, 21 Uhr Amsterdam (Niederlande) ZDF/MagentaTV Nordmazedonien : Niederlande MO, 21.06.2021, 18 Uhr Amsterdam (Niederlande) ARD oder MagentaTV Ukraine : Österreich MO, 21.06.2021, 18 Uhr Bukarest (Rumänien) ARD oder MagentaTV Gruppe D: England, Schottland, Tschechien, Kroatien Partie Datum/Uhrzeit Spielort Sender/Stream England : Kroatien SO, 13.06.2021, 15 Uhr London (England) ARD/MagentaTV Schottland : Tschechien MO, 14.06.2021, 15 Uhr Glasgow (Schottland) MagentaTV Kroatien : Tschechien FR, 18.06.2021, 18 Uhr Glasgow (Schottland) ZDF/MagentaTV England : Schottland FR, 18.06.2021, 21 Uhr London (England) ZDF/MagentaTV Tschechien : England DI, 22.06.2021, 21 Uhr London (England) ARD oder MagentaTV Kroatien : Schotland DI, 22.06.2021, 21 Uhr Glasgow (Schottland) ARD oder MagentaTV Gruppe E: Spanien, Schweden, Slowakei, Polen Partie Datum/Uhrzeit Spielort Sender/Stream Polen : Slowakei MO, 14.06.2021, 18 Uhr St. Petersburg (Russland) ARD/MagentaTV Spanien : Schweden MO, 14.06.2021, 21 Uhr Sevilla (Spanien) ARD/MagentaTV Schweden : Slowakei FR, 18.06.2021, 15 Uhr St. Petersburg (Russland) MagentaTV Spanien : Polen SA, 19.06.2021, 21 Uhr Sevilla (Spanien) ARD/MagentaTV Slowakei : Spanien MI, 23.06.2021, 18 Uhr Sevilla (Spanien) ZDF oder MagentaTV Schweden : Polen MI, 23.06.2021, 18 Uhr St. Petersburg (Russland) ZDF oder MagentaTV Gruppe F: Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn Partie Datum/Uhrzeit Spielort Sender/Stream Ungarn : Portugal DI, 15.06.2021, 18 Uhr Budapest (Ungarn) ZDF/MagentaTV Frankreich : Deutschland DI, 15.06.2021, 21 Uhr München (Deutschland) ZDF/MagentaTV Ungarn : Frankreich SA, 19.06.2021, 15 Uhr Budapest (Ungarn) ARD/MagentaTV Portugal : Deutschland SA, 19.06.2021, 18 Uhr München (Deutschland) ARD/MagentaTV Deutschland : Ungarn MI, 23.06.2021, 21 Uhr München (Deutschland) ZDF/MagentaTV Frankreich : Portugal MI, 23.06.2021, 21 Uhr Budapest (Ungarn) MagentaTV EURO 2020 Achtelfinale Partie Datum/Uhrzeit Spielort Sender/Stream AF 1: Zweiter A : Zweiter B SA, 26.06.2021, 18 Uhr Amsterdam (Niederlande) ARD oder ZDF/MagentaTV AF 2: Gewinner A : Zweiter C SA, 26.06.2021, 21 Uhr London (England) ARD oder ZDF/MagentaTV AF 3: Gewinner C : Dritter D/E/F SO, 27.06.2021, 18 Uhr Budapest (Ungarn) ARD oder ZDF/MagentaTV AF 4: Gewinner B : Dritter A/D/E/F SO, 27.06.2021, 21 Uhr Sevilla (Spanien) ARD oder ZDF/MagentaTV AF 5: Zweiter D : Zweiter E MO, 28.06.2021, 18 Uhr Kopenhagen (Dänemark) ARD oder ZDF/MagentaTV AF 6: Gewinner F : Dritter A/B/C MO, 28.06.2021, 21 Uhr Bukarest (Rumänien) ARD oder ZDF/MagentaTV AF 7: Gewinner D : Zweiter F DI, 29.06.2021, 18 Uhr London (England) ARD oder ZDF/MagentaTV AF 8: Gewinner E : Dritter A/B/C/D 29.06.2021, 21 Uhr Glasgow (Schottland) ARD oder ZDF/MagentaTV EURO 2020 Viertelfinale Partie Datum/Uhrzeit Spielort Sender/Stream VF 1: Gewinner Spiel 6 : Gewinner Spiel 5 FR, 02.07.2021, 18 Uhr St. Petersburg (Russland) ARD oder ZDF/MagentaTV VF 2: Gewinner Spiel 4 : Gewinner Spiel 2 FR, 02.07.2021, 21 Uhr München (Deutschland) ARD oder ZDF/MagentaTV VF 3: Gewinner Spiel 3 : Gewinner Spiel 1 SA, 03.07.2021, 18 Uhr Baku (Aserbaidschan) ARD oder ZDF/MagentaTV VF 4: Gewinner Spiel 8 : Gewinner Spiel 7 SA, 03.07.2021, 21 Uhr Rom (Italien) ARD oder ZDF/MagentaTV EURO 2020 Halbfinale Partie Datum/Uhrzeit Spielort Sender/Stream HF 1: Gewinner VF 2 : Gewinner VF 1 DI, 06.07.2021, 21 Uhr London (England) ARD oder ZDF/MagentaTV HF 2: Gewinner VF 4 : Gewinner VF 3 MI, 07.07.2021, 21 Uhr London (England) ARD oder ZDF/MagentaTV EURO 2020 Finale Partie Datum/Uhrzeit Spielort Sender/Stream Gewinner HF 1 : Gewinner HF 2 SO, 11.07.2021, 21 Uhr London (England) ZDF/MagentaTV

(mawi)