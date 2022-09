Inhaltsverzeichnis Supply-Chain-Security: Container bauen, Schwachstellen entdecken Securityscanner sind kein Wundermittel Beispiele für Securityscanner Base Images mit Systemtools und System-Libraries Intransparente Runtime-Container Applikationen – containerisiert, aber unsicher Fazit Exkurs: Security-Checkliste für Container Artikel in iX 10/2022 lesen

Auf der Website von Docker findet sich ein Satz, der übersetzt wie folgt lautet und die Komponenten eines Containers beschreibt: "Ein Docker-Container-Image ist ein leichtgewichtiges, eigenständiges, ausführbares Softwarepaket, das alles enthält, was nötig ist, um eine Anwendung auszuführen: Code, Laufzeitumgebung, Systemtools, Systembibliotheken und Einstellungen."

Diese Aufzählung zeigt genau, wo aus Sicht der Supply-Chain-Security die Probleme liegen. Denn Container werden in der Regel in den Entwicklungsabteilungen gebaut; und damit geraten Teile des Softwarestacks in deren Verantwortungsbereich, die traditionell bei den Betreibern der Server lagen, mit all deren direkten und indirekten Abhängigkeiten. Dieser Übergang von Verantwortung für große Teile der Supply Chain vom Administrator eines Servers auf den Anbieter eines Containers ist vielen noch nicht wirklich bewusst.

Zu den Komponenten eines Containers gehört naheliegenderweise der Code der eigentlichen Anwendung; er wird von Entwicklern gepflegt. Im besten Fall beheben sie Sicherheitsprobleme durch bereitgestellte Security-Updates. Auch die Versionspflege der durch die Anwendung eingebundenen Bibliotheken wie RubyGems oder Python Wheels gehören traditionell in den Verantwortungsbereich der Developer.