Sustainability in Software Engineering - Teil 5: Klimakompensation

Die ersten vier Teile dieser Kolumne haben sich mit der Frage beschäftigt, wie sich CO 2 -Emissionen in den unterschiedlichen Bereichen der Softwareentwicklung reduzieren lassen. Im Fokus standen unter anderem die Produktion der Hardware, die zu Hause, im Büro oder auch in Rechenzentren steht, und der allgemeine Energieverbrauch, verbunden mit der Schwierigkeit, alles zu jeder Zeit mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Zu den subtileren Faktoren gehören Geschäftsreisen und die damit verbundenen Schwierigkeiten, die dadurch entstehenden Emissionen auf null zu reduzieren.

Trotz der enormen Herausforderungen schreiben viele Unternehmen auf ihren Websites, dass sie bereits klimaneutral beziehungsweise CO 2 -neutral sind oder sie zumindest einzelne Produkte auf die Weise herstellen. Wie passt das zusammen?

Was bedeutet klimaneutral?

In der Regel sind die Unternehmen derzeit nicht in der Lage, ohne jegliche CO 2 -Emissionen zu arbeiten. Sie nutzen Klimakompensation beziehungsweise CO 2 -Kompensation (Carbon Offsetting), um die Menge an CO 2 , die sie verursachen, zu kompensieren. Wenn ein Unternehmen nachweisbar die Menge an verursachten CO 2 -Emissionen über Kompensation ausgleicht, kann es seine CO 2 -Bilanz zumindest auf dem Papier auf null drücken und gilt damit als klimaneutral.

Klimakompensation ist ein etabliertes und weit verbreitetes Mittel geworden, entstandene CO 2 -Emissionen auszugleichen. Es gibt diverse Firmen, die CO 2 -Emissionen berechnen und einen Ausgleich anbieten. Viele Fluggesellschaften bieten ihren Kunden sogar an, die CO 2 -Emissionen eines Fluges direkt beim Kauf eines Tickets mit einem zusätzlichen Beitrag zu kompensieren.

Wie funktioniert die Klimakompensation?

Die Grundidee ist einfach: Wer eine Menge x an CO 2 -Emissionen verursacht, investiert gleichzeitig Geld in zertifizierte Projekte, die eine negative CO 2 -Bilanz besitzen. Diese Projekte sorgen dafür, dass die emittierte CO 2 -Menge x an anderer Stelle eingespart oder wieder aus der Atmosphäre entfernt wird.

Klimakompensation teilt sich stark vereinfacht in zwei Kategorien auf:

Die Investition von Geld in Projekte, die helfen, zukünftig entstehende CO 2 -Emissionen zu verhindern und die Investition in Projekte, die der Atmosphäre aktiv CO 2 entziehen.

Reduzieren mit Kochöfen

Ein Beispiel für den ersten Ansatz sind Kochöfen, die in vielen Entwicklungsländern weit verbreitet sind. Eine Reihe von Klimakompensationsprojekten kümmert sich darum, alte einfache Kochöfen durch moderne, deutlich effizientere, und einfacher zu verwendende zu ersetzen. Unterm Strich verursachen die modernen Öfen deutlich weniger CO 2 -Emissionen. Die vermiedenen Emissionen können die Projekte als Carbon Offsets verkaufen – und mit den Einnahmen die modernen Kochöfen finanzieren.

Man kann geteilter Meinung darüber sein, wie sinnvoll es ist, CO 2 -Emissionen in weit von ihrer Entstehung abgelegen Gebieten zu kompensieren. In Europa liegt der Pro-Kopf-Ausstoß an CO 2 um ein Vielfaches höher als in vielen anderen Ländern dieser Erde – vor allem im Vergleich zu Entwicklungsländern.

CO 2 -Entzug mit Bäumen

Ein bekanntes Beispiel für den zweiten Ansatz ist das Pflanzen von Bäumen, um der Atmosphäre im Laufe der Zeit CO 2 zu entziehen und zu speichern. Das funktioniert erstaunlich gut und lässt sich darüber hinaus gut berechnen. Je nach Art und Lebensdauer des Baumes weiß man, wieviel CO 2 er über die Jahre hinweg speichern wird. Das klingt im Grunde nach einem idealen Weg.

Leider ist das Pflanzen von Bäumen nicht ohne Schwierigkeiten, und die Details der einzelnen Projekte können einen großen Unterschied bewirken. Die meisten Projekte bewerten den CO 2 -Abbau durch die Bäume über einen Zeitraum zwischen 40 und 100 Jahren. So lange dauert es, bis die gepflanzten Bäume ausreichend CO 2 aus der Atmosphäre herausgezogen haben, um die Emission zu kompensieren. Es handelt sich somit um eine langfristige Maßnahme. Sie beruht auf der Idee, dass man heute CO 2 in die Atmosphäre ausstößt und morgen entsprechend viele Bäume pflanzt, um übermorgen eine neutrale CO 2 -Bilanz aufweisen zu können.

Darüber hinaus besteht bei Bäumen die Gefahr, dass sie die berechnete Lebensdauer nicht erreichen – beispielsweise durch Waldbrände oder Rodung. Der Erfolg ist somit auch davon abhängig, wo die Bäume gepflanzt werden und wie sie über die Jahre hinweg vor Schäden und vor allem Waldbränden geschützt sind.