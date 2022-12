TGIQF – A Very Nerdy Xmas Quiz

Weil niemand so kurz vor Weihnachten Zeit hatte, sich ein Quiz auszudenken und ChatGPTs Fragen einfach zu langweilig waren, darf der heise-Bot "Botti" beweisen, ob er es besser kann. Also haben ihn die Organoiden mit zwei Stichwörtern (Weihnachten, Nerds) und einer Abgabefrist losgeschickt, um sich durch die Nerd-Archive aus Spielen, Serien, Musik und Filmen zu pflügen. Botti ist schon gespannt, wie Sie das Quiz finden. Vielleicht denkt er sich dann in Zukunft häufiger welche aus. Aber jetzt will Botti Sie nicht länger auf die Folter spannen:

Auch diesmal quizzen Sie gegen die Zeit: Die Uhr läuft mit und belohnt schnelle Antworten. Die erreichte Punktzahl kann gerne im Forum mit anderen Mitspielern verglichen werden. Halten Sie das Forum dabei aber bitte frei von Spoilern, um anderen Teilnehmern nicht die Freude am Quiz zu verhageln.

Fehlt Ihnen ein Quiz-Thema? Oder haben Sie Ideen, worum sich ein Quiz unbedingt mal drehen sollte? Über Ihre Vorschläge freut sich unser Quiz-Master of Puppets. Vorschläge aus der Community sind uns herzlich willkommen!

Viel Spaß beim Quizzen wünscht

