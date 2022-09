TGIQF – Das Quiz rund um kuriose IFA-Gagdets

So ziemlich jede Elektronikmesse lockt auch Hersteller mit eher eigenwilligen Erfindungen an – so auch die IFA in Berlin. Über die vergangenen Jahre haben sich bei heise online einige Kuriositäten angesammelt, die wir zum Anlass der aktuell laufenden IFA im heutigen Quiz behandeln wollen.

Die Fragestellung ist bei allen zehn Fragen gleich: Welches der aufgeführten Gadgets beziehungsweise Geräte gab es wirklich mal auf einer IFA-Messe zu sehen? Jeweils eine Antwort ist korrekt, die anderen drei sind frei erfunden. Wir wünschen viel Spaß bei der Teilnahme!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten wie immer unerbittlich, aber belohnt wie gewohnt schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte wie immer für sich, um anderen Mitspielern nicht den Rätselspaß zu versauen. Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel können Sie gerne wie gewohnt im Forum oder bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen.

Danke für alle bisherigen Quiztipps aus der Community! Wie immer freut sich Ihr Quizmaster über eine Mail, wenn Sie eine Idee für ein feines Quiz haben.

(mma)