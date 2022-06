TGIQF: Ein Quiz rund um Programmiersprachen

In diesem Quiz geht es um Programmiersprachen. Dabei ist auch Ihr geschichtliches Wissen gefragt. In welcher Sprache wurde die Zuse Z4 programmiert und kennen Sie Programmierparadigmen? Wird hier Nerd- oder doch das Allgemeinwissen von Programmierern abgefragt? Finden Sie heraus, wie Sie im Vergleich zum Rest des Heise-Forums sich verkaufen können.

Von unserer Seite die übliche Bitte an dieser Stelle: Wenn Sie Fehler in den Fragen und Antworten finden oder Ihre erreichte Punktzahl mit anderen Mitspielern vergleichen wollen, nutzen Sie gerne unser Diskussionsforum. Bitte posten Sie jedoch nicht die korrekten Lösungen und verzichten Sie auf Spoiler, damit andere unter den gleichen Startbedingungen mitmachen können und nicht den Spaß am Quiz verlieren.

Haben Sie alles gewusst oder war Ihnen die eine oder andere Nachricht unbekannt? Um künftig keine News aus der IT-Welt mehr zu verpassen, folgen Sie heise online doch auch bei Twitter (@heiseonline), auf Facebook oder bei Instagram. Haben Sie weitere Themenvorschläge für ein Quiz? Schreiben Sie einfach eine E-Mail an unseren Quiz-Master!

(mack)