TGIQF: In welches Franchise gehört das?

"Ach, das sind diese Weltraumserien!" – solch' ein Ausspruch kann schon mal für Schnappatmung bei Fans von Science-Fiction-Serien sorgen. Wenn es Ihnen ähnlich geht und Sie sich ebenfalls gerne an SciFi-Serien erfreuen, haben Sie sicherlich auch alle Charaktere, Aliens, Techniken und Beziehungsgeflechte auf dem Kasten.

Unser freitägliches Quiz führt Sie an diesem Brückentag in die Tiefen einiger populärer Science-Fiction-Serien und Film-Mehrteiler. Jar Jar Binks ist für Sie keine englische Marmelade? Tardis sind für Sie keine Lutschbonbons? The Expanse gehört bei Ihnen ebenso ins Binge-Watching-Programm wie Futurama? Dann sind Sie hier richtig.

Da das Quiz für viele von Ihnen äußerst einfach sein dürfte, müssen wir den Schwierigkeitsgrad etwas anpassen: Wir lassen daher die Uhr mitlaufen. Nur so lässt sich sicher die Spreu vom Weizen trennen. Sind Sie auf Zack und schaffen die volle Punktzahl? Testen Sie Ihr Wissen um die unterschiedlichen Serien jetzt aus:

Selbstverständlich haben Sie alle Antworten gewusst, oder? Wie viele Punkte haben Sie geschafft?

