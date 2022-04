TGIQF – das Musikstreaming-Quiz

Zehn Jahre gibt es Spotify mittlerweile in Deutschland. Zwischen März 2012 und Dezember 2021 verzeichnete der Streaming-Dienst hierzulande über 450 Milliarden Musik-Streams. Unsere Hörgewöhnheiten haben sich in diesem Jahrzehnt stark verändert: Musik wurde immer und überall verfügbar, Tonträger rutschten in die Nische. Doch jüngst machten Spotify und Co. auch durch Kontroversen auf sich aufmerksam.

Wenn Sie im Musikstreaming-Markt den Überblick behalten und in den vergangenen Wochen gewissenhaft Nachrichten auf heise online haben, sind Sie für unser Quiz in dieser Woche gut ausgerüstet. Wie üblich läuft das Quiz auf Zeit. Je schneller Sie die einzelnen Fragen beantworten, desto mehr Punkte sammeln Sie.

