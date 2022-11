TGIQF – das Newsquiz zur Woche "ach du Mist, bald ist Weihnachten"

Na, haben Sie schon alles beisammen? Geschenke meine ich. Weihnachten naht mit großen Adventsschritten, der erste davon kommt an diesem Sonntag. Aber keine Sorge, wer noch in voller Geschenke-Mission steckt, kann noch schnell bei den vielen Black-(oder sonstigen Farben)Angeboten zuschlagen. Und wer auf weder noch so richtig Lust hat, dem sei hier unser Newsquiz ans Herz gelegt, denn darin geht es wirklich genau gar nicht um die Themen Weihnachten oder Angebote.

Machen Sie also mit beim Newsquiz zur aktuellen Kalenderwoche. Wenn Sie alle Nachrichten gelesen haben, dürfte die Beantwortung der Fragen gar nicht so schwer sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Quiz (kr3m. media GmbH) geladen. Quiz immer laden Quiz jetzt laden

Unsere Bitte an dieser Stelle: Wenn Sie Ihre erreichte Punktzahl mit anderen Mitspielern vergleichen wollen, nutzen Sie gerne unser Diskussionsforum. Bitte posten Sie jedoch nicht die korrekten Lösungen und verzichten Sie auf Spoiler, damit andere unter den gleichen Startbedingungen mitmachen können und nicht den Spaß am Quiz verlieren.

Haben Sie alles gewusst oder war Ihnen die eine oder andere Nachricht doch unbekannt? Um künftig keine News aus der IT-Welt mehr zu verpassen, folgen Sie heise online doch auch bei Twitter (@heiseonline), auf Facebook oder bei Instagram. Haben Sie weitere Themenvorschläge für ein Quiz? Schreiben Sie einfach eine E-Mail an unseren Quiz-Master!

(emw)