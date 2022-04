TGIQF – das Quiz rund um Speichermedien

Kein Computer ohne Speichermedium! Das dachte sich auch mein Vater, als er mir ein Diskettenlaufwerk für meinen ersten Computer kaufen wollte. Was er damals nicht wusste: Das Atari-1050-Laufwerk war deutlich teurer als der Atari 800XL selbst. Seitdem sind ein paar Jahrzehnte vergangen, in denen die Preise für Speichermedien deutlich gesunken und die Kapazitäten enorm gewachsen sind. Mein Smartphone bietet Speicherplatz für knapp eine Million "Dual Density"-Disketten des Atari 1050. Begleiten Sie uns auf einem Streifzug durch mehrere Generationen von Speichermedien:

Von unserer Seite die übliche Bitte an dieser Stelle: Wenn Sie Fehler in den Fragen und Antworten finden oder Ihre erreichte Punktzahl mit anderen Mitspielern vergleichen wollen, nutzen Sie gerne unser Diskussionsforum. Bitte posten Sie jedoch nicht die korrekten Lösungen und verzichten Sie auf Spoiler, damit andere unter den gleichen Startbedingungen mitmachen können und nicht den Spaß am Quiz verlieren.

Haben Sie alles gewusst oder war Ihnen die eine oder andere Nachricht unbekannt? Um künftig keine News aus der IT-Welt mehr zu verpassen, folgen Sie heise online doch auch bei Twitter (@heiseonline), auf Facebook oder bei Instagram. Haben Sie weitere Themenvorschläge für ein Quiz? Schreiben Sie einfach eine E-Mail an unseren Quiz-Master!

(vza)