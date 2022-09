TGIQF – das Quiz zur Serie "Ringe der Macht"

Amazon hat mit seiner neuen Herr-der-Ringe-Serie "Die Ringe der Macht" im globalen Fantasy-Streaming-Direktvergleich gegen das Game-of-Thrones-Prequel "House of the Dragon" das Rennen gemacht, wenn man den eigenen Zahlen des Konzerns glauben darf. Wir nehmen das heutige Erscheinen der dritten Folge von des Fantasy-Epos zum Anlass, in unserem Quiz zwölf Fragen rund um die Serie und Tolkiens Herr-der-Ringe-Mythos zu stellen. Finden Sie heraus, wie gut Sie sich auskennen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Quiz (kr3m. media GmbH) geladen. Quiz immer laden Quiz jetzt laden

Wenn Sie Ihre erreichte Punktzahl mit anderen Mitspielern vergleichen wollen, nutzen Sie gerne unser Diskussionsforum. Bitte posten Sie keine richtigen Antworten und verzichten Sie auf Spoiler, damit andere unter den gleichen Startbedingungen mitmachen können und nicht den Spaß am Quiz verlieren.

Sie selbst haben eine Idee für ein Quiz? Immer her damit, der Quizmaster freut sich.

(emw)