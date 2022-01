Inhaltsverzeichnis Treibhausgas-Quote bringt Geld für jedes Elektroauto Ziel: Dekarbonisierung des Verkehrssektors

BEV als Joker im CO2-Flottenmechanismus

Trilog-Verfahren

Mineralölkonzerne sind in der Pflicht

Umweltbundesamt definiert den Rahmen des CO2-Handels

CO2-Äquivalent in Abhängigkeit des Strommixes Wer profitiert?

Batterieelektrische Autos, abgekürzt BEV für Battery Electric Vehicle, haben einen höheren Kaufpreis als vergleichbare Pkw mit Verbrennungsmotor. Diese Mehrkosten werden durch Subventionen ausgeglichen: Die sogenannte Innovationsprämie, die aus Steuermitteln und von den Herstellern gemeinsam aufgebracht wird, kann bis zu 9570 Euro betragen. Außerdem sind Elektroautos bis Ende 2030 von der Kfz-Steuer befreit. Jetzt kommt mit dem Handel der Treibhausgasquote ein niederschwelliges Instrument hinzu, dass den Haltern jährlich wiederkehrend Geld einbringt. Das funktioniert erstaunlich einfach.

Ziel: Dekarbonisierung des Verkehrssektors

Der rechtliche Rahmen für diese Zahlung ist dagegen kompliziert. Simpel zu verstehen ist nur das politische Ziel, das sich die Europäische Union mit allen 27 Nationalstaaten gesetzt hat: Der Verkehrssektor soll dekarbonisiert werden; es soll tatsächlich oder bilanziell kein Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen. Um dieses Fernziel zu erreichen, betrachtet die EU zwei Abschnitte der Entstehung von CO 2 getrennt voneinander: Zum einen die Fahrzeugseite, also jene CO 2 -Emissionen, die am Auspuff messbar sind. Um die zu regulieren, gibt es ein Limit der Flottenemissionen.

Zum anderen soll die Kraftstoffseite verbessert werden. Bevor der Mechanismus der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001, im Fachjargon häufig mit dem englischen Kürzel RED II (für Renewable Energies Directive II) abgekürzt, erklärt wird, ist es wichtig, die Begrenzung der CO 2 -Flottenemissionen zu verstehen.