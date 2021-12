TR Online 2021: Von Plastikzersetzung, Netzliebe und tödlicher Impfverweigerung

Websites haben bekanntlich den Vorteil, dass ihre Redakteure überprüfen können, welche Beiträge bei den Nutzern besonders populär sind – tagesaktuell, monatlich oder gar minütlich. Technology Review hat wie jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester in das TR-Online-Archiv geschaut und die zwölf populärsten Beiträge des Jahres 2021 von Januar bis Dezember für Sie ausfindig gemacht.

In der Rangliste der Popularität hat Corona die Themen-Mischung erneut deutlich geprägt – doch das ist bei weitem nicht das einzige wichtige Thema dieses abermals außergewöhnlichen Jahres.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Spaß bei der Lektüre unseres Rückblickes auf TR Online 2021. Dieser hat drei Teile: Am Montag haben wir uns mit den Monaten Januar bis April beschäftigt, am Dienstag mit den Monaten Mai bis August und am heutigen Mittwoch zeigen wir die meist gelesenen Texte in den Monaten September bis Dezember.

Was mit dem Mikroplastik passiert

Die Natur ist voll mit Kunststoffen, die der Mensch produziert und dann nicht sachgemäß entsorgt hat. Sie zerlegen sich nur sehr langsam und reichern sich als Mikroplastik dann in Lebewesen an – selbst in Gebieten des Planeten, in die Menschen nur äußerst selten einen Fuß setzen. Eine Forschergruppe hat nun ermittelt, dass Kunststoffe sich womöglich doch stärker in der Natur zersetzen als bislang angenommen: Zumindest dann, wenn Sonnenlicht hinzu kommt.

Was zunächst positiv klingt, ist es aber nicht. Wie amerikanische Forscher von der Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) herausgefunden haben, können sich etwa im Meer schwimmende Plastiktüten in bis zu 15.000 verschiedenen, wasserlöslichen Substanzen zerlegen. "Es ist erstaunlich, dass Sonnenlicht Plastik, das im Wesentlichen aus einer einzigen Verbindung besteht, der üblicherweise einige Zusatzstoffe beigemischt sind, in Zehntausende von Verbindungen zerlegen kann, die sich in Wasser auflösen", sagt WHOI-Forscher Collin P. Ward. Was das für Auswirkungen auf die Ökosysteme hat, ist noch unklar. Der TR-Beitrag zum Abbau von mikroskopischem Kunststoff hat im September 2021 die meisten User interessiert.

Liebe aus dem internet

Wer auf der Suche nach einem Partner ist, kommt um Dating-Apps mittlerweile kaum herum. Doch wie sich zeigt, ist man in klassischen Kennenlernportalen wie Tinder womöglich eher schlecht aufgehoben, denn dort werden alle, die nach Liebe suchen, über einen Kamm geschert. In den USA gibt es daher zunehmend den Trend, sich mit anderen digitalen Werkzeugen auf die Suche zu machen, wie Tanya Basu in einem TR-Beitrag schreibt.

Das geht von simplen E-Mail-Newslettern, für die man sich bewerben muss, über spezielle Twitter-Kanäle bis hin zu TikTok-Videos. Das hat auch damit zu tun, dass sich Tinder & Co. vor allem an Menschen wenden, die nur an Kurzzeitbeziehungen interessiert sind. Die nächste Generation sehne sich jedoch nach etwas Neuem – und das bedeute zunehmend, dass sie sich für die Partnervermittlung der alten Schule entscheiden, allerdings vermittelt durch moderne Technologie. Das heißt jedoch nicht, dass Partnervermittlungen so erfolgreicher sind. Trotz aller Digitalisierung trifft so mancher seinen großen Schatz noch offline. Die neuen Online-Methoden der Partnerwahl schildert der meistgelesene TR-Beitrag im Oktober 2021.

Die Lage in den Krankenhäusern

Welche Auswirkungen hat es, wenn Millionen Menschen das Corona-Impfangebot nicht annehmen? TR-Redakteurin Jo Schilling hat sich mit der aktuellen Situation im Herbst 2021 beschäftigt und kommt zu dem Schluss, dass durch die wieder ansteigenden COVID-19-Fälle insbesondere auch Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, die nichts mit der Pandemie zu tun haben. Das zeigen Studien zur Zeit des Lockdowns. Die Notaufnahmen in den Krankenhäusern sind zwar normal weiter betrieben worden, aber es gab in deutschen Krankenhäusern weder reguläre Sprechstunden noch ein durchgeplantes OP-Programm. Die klinische Infrastruktur war so damit beschäftigt, COVID-Patienten am Leben zu halten, dass es grade so gelang, Notfälle zu versorgen.

Die Delta-Variante löste ähnliche Effekte aus: So wurden keine größeren Krebs-OPs geplant, wenn für den operierten Menschen kein Intensivbett für den Notfall (oder sogar bei schweren Fällen für die geplante Nachversorgung) zur Verfügung steht. Liegen in diesen Betten ungeimpfte COVID-Patienten, kann also ein Krebspatient nicht operiert werden, weil ein anderer die Impfung verweigert hat (ausgenommen sind hiervon Fälle, bei denen eine medizinische Indikation einer Impfung entgegenstand). Zudem ist die Betreuungsintensität von COVID-Patienten auf den Intensivstationen deutlich größer als bei anderen Fällen. Die Situation der Gesundheitsversorgung in Zeiten von Corona beschreibt ein TR-Artikel, der im November 2021 am häufigsten angeklickt wurde.

Die nächste Virus-Variante

Im November 2021 kamen aus Südafrika besorgniserregende Nachrichten: Eine neue, sich besonders schnell verbreitende Version von SARS-CoV-2 schien sich durchzusetzen. Die Omikron-Variante würde durch ihre hohe Infektiosität das Gesundheitssystem auf eine enorme Probe stellen. Im Dezember wurden erste Details dazu bekannt, wie die Immunantwort von Geimpften mit Omikron interagiert.

Es zeigte sich, dass zumindest die erste Abwehrstufe des Körpers – wenn man nicht geboostert wurde – schlechter reagiert als zuvor. Die neutralisierenden Antikörper greifen weniger. Zum Glück gibt es aber noch weitere Mechanismen gegen das Virus, die sich im Körper von Impflingen abspielen. Wie das alles funktioniert und welche Erkenntnisse man bereits hat, fasst der TR-Beitrag über die Hintergründe zur neuesten Corona-Inkarnation zusammen, der im Dezember 2021 besonders populär war.

(bsc)