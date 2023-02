Inhaltsverzeichnis Taschenrechner-Apps: Welche mächtigeren Alternativen es gibt Sprachassistent und Tabellenkalkulation Entwicklertools Kommandozeile JShell, Python und PowerShell Computeralgebrasystem Webdienste KI Fazit und Tabelle Artikel in c't 6/2023 lesen

Ob Casio, Sharp oder Texas Instruments – in einer Hinsicht ist jeder noch so gute Taschenrechner einer Software unterlegen: Man kann Werte zwischen Rechnerprogramm und anderen Anwendungen schnell, einfach und fehlerfrei per Copy-and-paste übertragen. Außerdem muss man nicht in Schubladen kramen, um mal schnell was auszurechnen – ein Klick genügt und schon ist die Anwendung da. Manchmal befindet man sich sogar bereits in einer Software, die was für einen ausrechnen kann. Dann ist es gut zu wissen, wie man schnellstmöglich an die Rechenfunktion gelangt und was sie kann und was nicht.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die zahlreichen Wege zum Ziel, und zwar grob in der Reihenfolge subjektiver Raffinesse. En passant erfahren Sie, welche der vorgestellten Rechner sich für welchen Zweck am besten eignen. So haben Sie immer den gerade passenden Rechner am PC zur Hand, sei es für die Grundrechenarten, für nicht mehr ganz so Triviales wie wissenschaftliche Formeln oder sogar einer zum Programmieren.

Die Übersichtstabelle am Ende des Artikels unterteilt die Features noch weiter, etwa in welchem Zahlensystem (dezimal, binär, oktal, hexadezimal) man Zahlen ein- und ausgeben kann und mit welcher Genauigkeit die Software rechnet. Details zu den Zahlenformaten finden Sie in diesem Artikel (PDF). Wichtig ist hier nur zu wissen, dass Gleitkommazahlen (engl. floating-point numbers) sich von Ganzzahlen (integers) dadurch unterscheiden, dass sie Nachkommastellen haben können. Mit "Standardgenauigkeit" sind in der Regel 64-Bit-Zahlen gemeint, deren Genauigkeit die guter Taschenrechner übertrifft. 64-Bit-Gleitkommazahlen rangieren von rund −10308 bis +10308, 64-Bit-Ganzzahlen von −9.223.372.036.854.775.808 bis einschließlich 9.223.372.036.854.775.807. Mit "sehr große Zahlen" sind solche mit Hunderten und einige Größenordnungen mehr signifikanten Stellen gemeint, aber auch solche, die den Wertebereich von 64-Bit-Floats deutlich überschreiten.