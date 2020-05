Tech2go: Alles über Wasserstoff im neuen Podcast von Technology Review

Die deutsche Ausgabe der MIT Technology Review ist jetzt auch "on air". In dem monatlichen Podcast sprechen Redakteure des Magazins über das große Debatten-Thema aus dem aktuellen Heft. Ob Wasserstoff-Ökonomie, Künstliche Intelligenz oder Elektromobilität: Wir präsentieren wichtige Fakten und bezeichnende Absurditäten, kleine Anekdoten und große Zusammenhänge in einem kurzweiligen Talk-Format.

Schon für die erste Folge haben wir uns spannenden Zündstoff ausgedacht: Wasserstoff. Das Thema sorgt nicht nur unter Forschern, Entwicklern und Politikern für lebhafte Diskussionen, sondern regelmäßig auch innerhalb unserer Redaktion.

Organisatorisch entstand der Podcast aber unter widrigen Umständen – aus dem Home Office mit zusammengesuchter Technik und über 100 Kilometer voneinander entfernt. Aber das Thema fanden wir einfach zu spannend und wollten es – passend zur Titelgeschichte unserer aktuellen Ausgabe – nicht unkommentiert lassen.

In unserer ersten Folge werden also die Chancen und Grenzen von Wasserstoff diskutiert. Ist eine auf Wasserstoff basierende Wirtschaft möglich? Wie sollte sie aussehen? Diese Fragen bilden den Rahmen für das Gespräch zwischen TR-Redakteurin Jo Schilling und TR-Redakteur Gregor Honsel.

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

Die nächste Folge des Podcasts "Tech2go" hören Sie am 18. Mai, kurz nach Erscheinen des neuen Heftes von Technology Review. Neue Folgen erscheinen dann jeweils monatlich.

(jle)