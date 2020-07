Tech2go: Die größten Technikirrtümer im neuen Podcast von Technology Review

"Das war wohl nix" – das ist das unglückliche Motto von so manchen technischen Errungenschaften, die sich nicht durchsetzen konnten. In unserer neuen Podcast-Folge werfen wir einen Blick auf diese Fehlschläge und schauen, ob sie nicht doch das Sprungbrett zu besseren Innovationen waren – oder hätte man sich manche Irrtümer einfach sparen können?

In dem erlesenen "Fail-"Club begrüßen wir unter anderem die Concorde, Schnelle Brüter, Atombomben, um Wasserwege zu sprengen, radioaktives Radium in der Zahnpasta und Kino für alle Sinne. Die TR-Redakteurin Jo Schilling spricht mit ihrem Kollegen Gregor Honsel über diese Flops. Er hat den dazugehörigen Fokus in unserem neuen August-Heft betreut und sich über die Vorschläge von Autorinnen und Autoren gefreut, die so zahlreich eingingen wie bei keinem anderen Fokus-Thema zuvor.

Es zeigt sich: Die Technikgeschichte steckt voller schlechter Ideen – und im Podcast erfahren Sie unter anderem, welche Irrtümer besonders hervorstechen.

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

Die nächste Folge des Podcasts "Tech2go" hören Sie im August, kurz nach Erscheinen des September-Heftes am 13.8.2020.

