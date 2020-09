Tech2go: "Die großen Fragen der Physik" im neuen Podcast von Technology Review

Die Titelgeschichte im aktuellen TR-Heft 10/20 dreht sich um die großen offenen Fragen der Physik. Moment mal, werden Sie vielleicht sagen, ist das nicht Grundlagenforschung? Was hat das mit Technologie zu tun?

Eine ganze Menge, weiß TR in seiner neuen Podcast-Folge. Denn oftmals führen grundlegende Erkenntnisse in den Naturwissenschaften, vor allem in der Physik, zu Technologie, die man sich zunächst gar nicht vorstellen kann. Die Quantenmechanik, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt, führte zur moderenen Mikroelektronik. Demnächst vielleicht zu Quantencomputern und wirklich abhörsicheren Quantenetzen. Ohne Relativitätstheorie hätten wir kein GPS und so weiter.

Aber diese Theorien funktionieren für sich genommen zwar gut. Aber nicht in der Kombination. Um zu diskutieren, warum das ein Problem ist, und wie das alles zusammenhängt, sprechen wir mit einer sehr kompetenten Gesprächspartnerin: Sabine Hossenfelder.

Sie ist nicht nur Theoretische Physikerin, die an Themen wie der Quantengravitation forscht, sondern auch erfolgreiche Autorin (Buch: Das Hässliche Universum) und Youtuberin (Backreaktion), die in ihrem Kanal Dinge wie Quantenmechanik, Schwarze Löcher und ähnliches.

