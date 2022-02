Tech2go: Es geht rund in der Kreislaufwirtschaft

Second-Hand-Läden in Berlin gibt es viele. Doch die NochMall in Berlin-Mitte ist etwas Besonderes. "Mall" wie das englische Wort für Einkaufszentrum. So bietet die NochMall nicht nur Kleidung aus zweiter Hand, sondern auch Möbel, Bücher, Elektrogeräte und vieles mehr: "Alles was man im Haushalt findet", erklärt Frieder Söling. Er ist Geschäftsführer des Kaufhauses und will dort einen in Erlebnisort für Kreislaufwirtschaft und Abfallvermeidung schaffen.

Die Idee der Kreislaufwirtschaft geht weit über das altbekannte Recycling hinaus. Sie will nicht nur Rohstoffe wiederverwenden, sondern den gesamten Lebensweg eines Produktes optimieren. Das erfordert mitunter ein völlig neues Denken. Ein Denken, das in der NochMall zum Leben erweckt wird, etwa durch regelmäßige Upcycling-Workshops verschiedenster Art, Repaircafé, Workshops zum Thema Klimawandel, Lesungen oder durch Ausstellungen, die das Thema Kreislaufwirtschaft visualisieren. Auch Berliner Upcycling-Start-ups wird Raum gegeben: Hüte und Mützen aus ehemaligen Kaffeesäcken oder Hemden aus Jersey-Bettwäsche können die Besucher bestaunen.

Im Gespräch mit TR-Redakteur Gregor Honsel erläutert Frieder Söling, warum für ihn das Konzept der Kreislaufwirtschaft so wichtig ist und er es in seinem Kaufhaus sichtbar machen will.

Dem Thema Kreislaufwirtschaft hat die Redaktion von MIT Technology Review eine ganze Titelstrecke gewidmet. Die neue Ausgabe 2/2022 ist seit 16. Februar im heise shop bestellbar und seit 17. Februar im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich.

(jle)