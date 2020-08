Tech2go: "Wie Schule digital wird" im neuen Podcast von Technology Review

In den letzten Monaten lief ein ungeplantes und unfreiwilliges weltweites Massenexperiment mit unseren Kindern: Schulen zu, Rechner an, Schule findet ab sofort zu Hause statt. In unserem aktuellen Heft ziehen wir eine vorläufige Bilanz zu der Frage: Hat Covid-19 die Digitalisierung der Schulen vorangebracht? Ist die Schule fit für die Digitale Welt?

In unserer neuen Podcast-Folge will TR wissen: Was ist digitales Lernen überhaupt? Bringt es unsere Kinder voran – auch wenn wir nicht gerade durch eine Pandemie in die Digitalisierung gezwungen werden? Weshalb reicht der Digitalpakt offensichtlich nicht aus? Was ist jetzt wichtig, um die Schulen ins 21. Jahrhundert zu überführen? Was bedeutet das für die Lehrenden und wie lernen Lehrende digital zu lehren?

TR-Redakteurin Jo Schilling spricht mit Katharina Scheiter, Professorin am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen.

