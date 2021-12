Tesla Model Y besteht wichtigen Crashtest

Das Elektroauto Tesla Model Y erhält die höchste Auszeichnung "Top Safety Pick+" des Insurance Institute for Highway Safety ("IIHS"). Das private Institut gehört mit Euro-NCAP und US-NCAP zu den maßgeblichen Verbraucherschutzinstitutionen auf dem Gebiet der Fahrzeugsicherheit.

Die Anforderungen umfassen sechs IIHS-Crashtests, darunter auch solche mit geringer Überlappung, Seitenaufprall-, Dachfestigkeits- und Kopfstützentests. Für eine "Top-Safety-Pick"-Auszeichnung müssen die Fahrzeuge in sechs dieser Szenarien gut abschneiden. Für den Tesla gab es in allen Bereichen Bestnoten, außer für die Scheinwerfer und die Verankerung für die Kindersitze, die im Mittelfeld landeten. Darüber hinaus müssen sie aber auch mit automatischen Notbremssystemen erhältlich sein, die Fahrzeug- oder Fußgänger-Unfälle verhindern können und in ihren Bewertungen mindestens gut ("advanced") abgeschnitten haben. Die höchste Auszeichnung "Top Safety Pick+" setzt darüber hinaus noch eine serienmäßige Ausstattung mit mindestens gut bewerteten Scheinwerfern in allen Ausführungen voraus.

Für das "+" müssen gute Scheinwerfer Serie sein

Die Tesla Model Y erfüllen die Kriterien für das "Plus“, wenn sie nach April 2021 gebaut wurden. Nach der Umstellung auf eine rein kamerabasierte Umfelderkennung erzielt das serienmäßige automatische Notbremssystem Bestnoten für die Unfallvermeidung mit anderen Autos oder Fußgängern, die beiden verfügbaren Scheinwerfersysteme schneiden in den Tests des IIHS gut ("advanced") ab.

Das Model Y teilt sich die aktuell vergebene Auszeichnung unter anderem mit den vergleichbar großen Modellen Audi Q5 (Test), Mercedes GLE (Test), Volvo XC60 (Test) und 90.

(fpi)