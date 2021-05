TikToks unheimlich guter Algorithmus

Deven Karpelman wäre nie zu TikTok gekommen, wenn es nicht die Pandemie gegeben hätte. Und sie hätte sicherlich nie erwartet, damit berühmt zu werden. Aber die App hat eine Art, gute Inhalte mit Ansichten zu belohnen und neue Schöpfer vor ein breites Spektrum von Fans zu werfen. So landete Karpelman, eine 57-Jährige, die in der Sonderpädagogik arbeitet und anfing, Videos zu machen, um die Langeweile im Lockdown zu vertreiben, bei 327.000 Followern, von denen viele nur einen Bruchteil ihres Alters haben.

In einem ihrer bahnbrechenden Videos vom Juli rekreiert Karpelman – bekannt als @tequilaanddonuts – den Make-up-Look, den sie in den späten 70er Jahren trug. Ihr gewelltes weißes Haar, das ihr normalerweise in einem Oma-artigen Heiligenschein um das Gesicht fällt, ist zu einer Art Fauxhawk hochgesteckt und geschnitten. Sie hat ihr Gesicht mit weißem Puder bedeckt, ihre Augenlider schwarz angemalt und einen dünnen Strich dunklen Lippenstift gezogen. Das Video vollführt einen Schnitt und als Karpelman zurückkommt, zeigt sie ihr "schickes Ausgehgesicht". Der schwarze Lidschatten hat sich über ihr ganzes Gesicht und beide Augen ausgebreitet, als hätte jemand sie mit einem Pinsel bearbeitet.

In den Stunden, nachdem sie dieses Make-up-Experiment geteilt hatte, wurde es Hunderttausenden von Menschen auf ihren "For You"-Seiten gezeigt, dem Lebenselixier von TikTok. Karpelman selbst ist nicht klar, warum ausgerechnet dieser Beitrag plötzlich so sichtbar war. Es waren Tiktoks Empfehlungsalgorithmen.

Ganz groß rauskommen

Seit TikTok 2016 unter dem Namen Douyin in China gestartet ist, hat es sich zu einer der attraktivsten und am schnellsten wachsenden Social-Media-Plattformen der Welt entwickelt. Die App wurde weltweit mehr als 2,6 Milliarden Mal heruntergeladen und hat 100 Millionen Nutzer allein in den USA. Die Art und Weise, wie ihr Algorithmus interessante Inhalte findet und bereitstellt, macht einen großen Teil der Attraktivität aus.

Die "For You"-Seite ist das, was die App von anderen Social-Media-Plattformen unterscheidet, denn dort kann jeder berühmt werden – denken zumindest die "Creator" auf der Plattform. Gute Inhalte werden scheinbar schneller belohnt, überlagert von einem System, das den Nutzern einen endlosen Strom von Videos zeigt, die auf ihren Geschmack zugeschnitten sein sollen. Während andere Social-Media-Plattformen virale Inhalte mit Massengeschmack bevorzugen, haben sich die Algorithmen von TikTok als besonders geschickt darin erwiesen, Inhalteproduzenten auch aus Nischengemeinschaften einzubinden, die Interessen, Hobbys oder eine bestimmte Identität teilen.

Die Chancen eines Videos, auf der "For You"-Seite zu landen, werden unter anderem durch die Titel, Art der Vertonung und Hashtags bestimmt, die ein Video enthält. Und wie bei jeder anderen Social-Media-Plattform basiert das, was TikTok den Nutzern zeigt, darauf, wie man die App nutzt – welche Videos einem gefallen haben, welche Inhalte man selbst erstellt. Der Unterschied ist, dass TikTok offenbar besser darin ist als die Konkurrenz.

Populäres noch populärer

Bereits populäre Creators haben es leichter, Aufmerksamkeit zu bekommen, aber TikTok berücksichtigt nicht direkt die Anhängerschaft eines Schöpfers oder seine virale Story, wenn es erkennt, welche Inhalte wo platziert werden sollen. Deshalb mischen sich auf den "For You"-Seiten virale Hits mit neuen Videos von unbekannten Machern, von denen einige erstaunlicherweise nur wenige Aufrufe haben.

Mit der Zeit werden die Algorithmen von TikTok immer besser darin, zu prognostizieren, wofür sich die Nutzer interessieren und zeigen ihnen nicht nur Videos in ihren eigenen Interessengebieten, sondern bringen sie auch in neue Segmente, die Überschneidungen aufweisen. (In einem viralen Video wurden die TikTok-Communities neulich wie eine Schatzkarte aus dem Märchen dargestellt: Um in die heile Welt des Frosch-TikTok zu gelangen, musste man Cis-TikTok verlassen, den Weg zu Cottagecore finden, Trans- und Non-Binary-TikTok passieren und "durch das Portal gehen, um das gelobte Land zu erreichen".)

Karpelman fing an, Make-up-Videos zu machen, nachdem Teenager auf TikTok versuchten, sie im Bezug auf die 80er-Ästhetik zu korrigieren, die sie selbst hautnah erlebt hatte. Jetzt erscheinen ihre Videos häufig in Communities, die sich mit LGBTQ+ oder psychischen Problemen befassen. Sie habe kürzlich ein Publikum von Frauen im College-Alter gewonnen, sagt Karpelman. Ihre Follower meinen, sie habe "Oma-Energie", eine Bezeichnung, die sie abwechselnd annimmt und von sich weist.

Geschwindigkeitsbegrenzung für TikTok

Das vergangene Jahr war ein interessantes Jahr für TikTok: Während die kulturelle Relevanz der chinesischen Website explodierte, stand das Unternehmen auch vor Herausforderungen. Indien verbot die App, und die Trump-Administration drohte, dasselbe zu tun, wenn die chinesische Muttergesellschaft von TikTok nicht alle Verbindungen zu ihrer amerikanischen Tochter kappe.

Die Drohung wurde zwar nicht wahr gemacht, doch auch die Biden-Regierung fährt einen harten Kurs gegenüber China. Es kursieren Warnungen vor der App, sie nehme es mit dem Datenschutz der meist jungen Nutzer nicht genau genug.

TikTok musste mittlerweile mehr Informationen darüber herausgeben, wie seine Algorithmen funktionieren, teilweise als Reaktion auf Sicherheitsbedenken gegenüber seiner Eigentümerschaft. Konkurrenten wie Instagram, Snapchat und Triller haben ihre Versuche beschleunigt, zu kopieren, was die Empfehlungen ihres Rivalen so gut macht. Karpelman wiederum freut sich, dass es ihr über TikTok möglich wurde, sich mit ihrer Community in diesen schwierigen Zeiten zu verbinden. Sie versucht, jungen Fans in psychologischen Schwierigkeiten zu helfen und zeigt ihnen, dass "ältere Leute auch nur Menschen" sind – mit fast den gleichen Problemen. "Das haut sie immer um."

(bsc)