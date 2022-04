Inhaltsverzeichnis Tim Cooks raffiniertes Bündnis mit China: Apples geheimer Pakt Druck aus Peking Apple investiert in China Apple und die Zwangsarbeit Artikel in Mac & i 2/2022 lesen

Apple hat derzeit in China einen guten Lauf. Das iPhone verkauft sich im Reich der Mitte so gut wie nie. Und die riesigen Produktionsstätten von chinesischen Apple-Partnern wie Foxconn und Pegatron haben den Corona-Schock gut überwunden. Dabei sah es davor für den kalifornischen Konzern nicht so rosig aus. Damals verzeichnete der iPhone-Hersteller in China noch rückläufige Verkaufszahlen. Einheimische Marken wie Huawei, OnePlus und Oppo stürmten an die Spitze. Außerdem hatte Apple ab Anfang 2020 mit Einschränkungen in der Lieferkette durch die Covid-19-Pandemie zu kämpfen.

Die Zahlen im Geschäftsjahr 2021 können sich aber sehen lassen: Der Umsatz des Unternehmens im Großraum China, zu dem auch Hongkong, Taiwan und Macau gehören, stieg in den 12 Monaten bis September auf einen Rekordwert von 68 Milliarden US-Dollar. Damit wuchs der Anteil Chinas am Gesamtumsatz von Apple von rund 15 Prozent im Vorjahr auf fast 19 Prozent. Nach den Zahlen des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research wurde Apple im Oktober 2021 zum ersten Mal seit sechs Jahren zur größten Smartphone-Marke in China. Nach einer dreijährigen Pause hat Apple damit begonnen, neue Einzelhandelsgeschäfte in China zu eröffnen.

China – hier ein Apple Store in Peking – ist nach den USA der zweitwichtigste Markt für Apple. (Bild: SIPA Asia via ZUMA Wire)

Zur Überraschung vieler Beobachter legten die Machthaber in Peking dem US-Konzern in jüngster Zeit auch keine Steine mehr in den Weg. Nach einem Bericht des US-Portals „The Information“ verdankt Apple diesen Erfolg maßgeblich einer bislang unter Verschluss gehaltenen Vereinbarung mit Vertretern der chinesischen Regierung, die Konzernchef Tim Cook vor fünf Jahren persönlich eingefädelt hat. Das Abkommen soll einen Umfang von mehr als 275 Milliarden Dollar haben.