Inhaltsverzeichnis Typografie: Tipps, Tricks und Regeln für schönere Schrift und Typo Was Typografie ist

Schrift-Basics

Anatomie der Buchstaben

Schriftklassen

Unicode

Schriftformate

Font-Lizenzen

Free-Fonts

Mikrotypografie

Satzzeichen

Zahlen und Nummern:

Gliedern von Zahlen Von Hurenkindern und Schusterjungen Was im Digitalen zu beachten ist Artikel in Mac & i 13/2020 lesen

Kennen Sie das? Sie wollen einen Brief schreiben, einen Flyer oder eine Einladung gestalten, haben sich eine Vorlage aus dem Internet geladen, eine schöne Schrift ausgewählt, verschiedene Größen verwendet – und trotzdem sieht das Ergebnis bestenfalls mittelmäßig aus. Manchmal liegt es nur an Kleinigkeiten: zu wenig Zeilenabstand, löchrigem Blocksatz oder einer nicht ausgeglichenen Headline.

Dank der Demokratisierung der Mittel kann heute jeder alles selbst gestalten. Schriften kosten wenig oder gar nichts und mit günstigen Programmen wie Affinity Publisher lassen sich professionelle Layouts erstellen. Damit diese aber gelingen, braucht es typografisches Basiswissen.

Was Typografie ist

Typografie, was so exzentrisch klingt, meint kurz gesagt den Umgang mit Schrift, der in unserem Alltag allgegenwärtig ist. Sie informiert uns über die nächste Autobahnausfahrt, bei wie viel Grad wir den Pulli waschen sollen und wann der Joghurt abläuft. Dabei handelt es sich bei Typografie nicht um Kunst, sondern um mühsame und auch noch undankbare Arbeit. Denn wenn man alles richtig macht, wird es kaum jemandem auffallen. Schlechte Typografie dagegen mag für Laien schwer zu benennen sein, führt aber dazu, dass die Drucksache beiseite gelegt und nicht zu Ende gelesen wird. Oder um es mit dem 2011 verstorbenen Typografen Kurt Weidemann, dem Gestalter der Mercedes-Hausschrift, zu sagen: „Gute Typografie bemerkt man so wenig wie gute Luft zum Atmen. Schlechte merkt man erst, wenn es einem stinkt.“