Inhaltsverzeichnis Tracking auf Mac, iPhone und iPad erkennen und abstellen 1. Personalisierte Werbung in macOS/iOS abschalten

2. Werbe-IDs in Podcasts, Bücher, Aktien und News zurücksetzen

3. Tracking durch iOS-Apps einschränken

4. Suchmaschinenvorschläge abschalten

5. Vorabladen von Webseiten unterbinden Es muss nicht immer Google sein Womit verbindet sich mein Mac denn da? Artikel in Mac & i 2/2021 lesen

Webseiten, Apps und auch Apples Betriebssysteme wollen oft mehr über das Nutzungsverhalten von Anwender:innen erfahren, als man zunächst meint. Unsere Tipps zeigen, wie Sie ein solches Tracking verhindern und den Informationshunger bändigen.

1. Personalisierte Werbung in macOS/iOS abschalten

Obwohl sich Apple aktiv gegen Tracking etwa durch Unternehmen wie Facebook oder Google ausspricht, erfassen die Kalifornier selbst Nutzungsdaten, um Anwender:innen personalisierte Werbung etwa im App Store, der News-App (derzeit nicht in Deutschland verfügbar) und der Aktien-App zu präsentieren. Apple gibt zwar an, die Daten nicht mit der Apple-ID zu verknüpfen oder an Werbepartner weiterzugeben, aber dennoch entsteht ein gekapseltes Profil über das Nutzungsverhalten, gespeist durch Klicks auf Werbung oder durch App-Downloads. Außerdem erstellt Apple aus vereinzelten Apple-ID-Daten wie Geburtsdatum oder Wohnort Nutzergruppen mit ähnlichen Interessen (Apple spricht von Segmenten) und ermittelt zudem die Geschlechter. Zahlungen über Apple Pay und Health-Daten nutzt das Unternehmen hingegen nach eigener Auskunft nicht.

Welche Daten Apple konkret verwendet, erfahren Sie am Mac in der Systemeinstellung „Sicherheit & Datenschutz“ im Reiter „Datenschutz“. Scrollen Sie ganz nach unten und klicken bei „Apple-Werbung“ auf den Button „Informationen für zielgerichtete Werbung anzeigen“.