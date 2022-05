Inhaltsverzeichnis Trends bei Photovoltaik: Solarstrom nicht nur vom Dach Hohe Nachfrage, hohe Preise Mit Batterien und Wechselrichtern zur autarken Stromversorgung Energiemanagement für eine effizientere Stromnutzung Optik und innere Werte bei Solarmodulen Solarstrom von Parkplätzen, Wasserbecken und Äckern Fazit

Solaranlagen, Batterien und Wallboxen für Elektroautos verkaufen sich zur Zeit schneller, als Installateure schrauben können. Das zeigte sich auch auf der "The Smarter E" in München. Die Branchenmesse bietet einen Überblick über Trends in der Solarstrom- und Energiewendebranche.

Die politischen Ausbauziele sorgen für Optimismus in der Branche. Denen begegnet sie mit etwa schwimmenden Solaranlagen, stromerzeugenden Parkplatzdächern und intelligenteren Energiemanagementsystemen. Gleichzeitig steigt der Wunsch der Verbraucher, die eigene Stromversorgung mit Batterien autark zu gestalten.

All das soll die in Deutschland installierte Photovoltaik-Kapazität in den nächsten acht Jahren um mehr als 150 Gigawatt steigern. Zum Vergleich: Ende 2021 lag die installierte Leistung bei etwa 59 Gigawatt. Gleichzeitig plant fast ein Sechstel der Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in Deutschland laut einer Umfrage des BSW die Anschaffung einer Solaranlage zur Strom- oder Warmwasserbereitung in den nächsten zwölf Monaten. An Aufträgen und Anfragen fehlt es also nicht.