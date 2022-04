Inhaltsverzeichnis Twitch: Wie Sie Livestreams schauen und selbst streamen Streaming-Kategorien und Chat Funktionen und Community Livestream auf Twitch starten Geld verdienen Fazit Artikel in c't 10/2022 lesen

Lineares Fernsehen ist out, heißt es oft. Und doch stehen nicht wenige Menschen pünktlich auf der Matte, wenn ihre Lieblingsstreamerin ein neu erschienenes Spiel im Livestream vorstellt. Spiele sind der Inhalt der meisten Streams, aber längst geht es nicht mehr nur um Gaming: Kochen, Backen, Zeichnen, Musik auflegen oder das Pflügen eines Ackers mit dem Traktor – auch das ist bei Twitch live zu sehen.

Livestreams gibt es auf YouTube, Facebook, Instagram und vielen anderen Plattformen, doch nirgends streamen und schauen die Menschen mehr als auf Twitch. Insbesondere bei Game-Livestreams führt die Amazon-Tochter Twitch das Feld deutlich an: eine Erhebung von Streamlabs schreibt Twitch rund 70 Prozent der angesehenen Stunden und etwa 90 Prozent der gestreamten Stunden zu. Während in Sachen Videos YouTube insgesamt vorn liegt, kann es bei Livestreams für Twitch nicht mithalten. Zu sperrig sind die YouTube-Chatfunktionen, zu gering die Interaktionsmöglichkeiten. Bricht ein YouTube-Stream ab, hat der nächste Anlauf eine andere Adresse und das Publikum ist weg. Hakt es hingegen in einem Twitch-Stream, bleibt die Adresse stets dieselbe und das Publikum merkt kaum, dass der Stream kurz unterbrochen war.

Gerade in den Pandemiejahren 2020 und 2021 hat die Plattform viele Zuschauer gewonnen. Und immer mehr Leute gehen selbst live: Waren es Anfang 2020 noch rund vier Millionen Streamer, ist deren Zahl bis Ende 2021 auf das Doppelte angestiegen, denn die Hürden, einen Livestream anzubieten und damit vielleicht sogar Geld zu verdienen, sind niedrig.