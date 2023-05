UX-Design: Der menschliche Faktor in der Innovation

Wer jemals eine großartige Idee hatte, die (noch) niemand verstanden hat oder tatsächlich anwenden wollte, kann mögliche Gründe dafür von UX-Expertin und Psychologin Martina Mitz erfahren. In ihrer Keynote, die sie auf der Enterprise-JavaScript-Konferenz enterJS gehalten hat, gewährte sie Einblicke in die Hürden der Innovation. So kann es auch geschehen, dass manche Menschen ein Produkt zwar mögen, dieses jedoch den Sprung zum Mainstream-Markt nicht schafft.

Eine der größten Herausforderungen im Innovationsprozess ist laut Mitz die menschliche Komponente. Als zertifizierte Psychologin und erfahrene UX-Designerin bringt sie Licht ins Dunkel: Sie zeigt eine systemische Herangehensweise, um diesen Aspekt zu entwirren und die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, das Gelernte in ihren eigenen Prozess integrieren zu können. Um das zu untermauern, präsentiert sie echte Beispiele aus ihrem Arbeitsalltag.

Martina Mitz

begann 1999 als autodidaktische Webdesignerin. Von Anfang an verfolgte sie einen User-zentrierten Ansatz, obwohl sie mit dem heute gebräuchlichen Begriff der User Experience (UX) nicht vertraut war. Im Jahr 2007 schloss sie ihr (Diplom-)Studium der Psychologie ab und begann im Bereich der klinischen Psychologie zu arbeiten. An diesem Punkt verbanden sich Martinas akademischer Hintergrund und ihre Leidenschaft, und sie startete eine Karriere als UX-Designerin, anfangs als "Conceptioner" bezeichnet.

(mai)