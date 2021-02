Umfrage zu Elektroautos: Reichweite für Käufer am wichtigsten

Bei einem Elektroauto zählen für Autofahrer in Deutschland vor allem die Reichweite und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch Ladedauer und Ladeinfrastruktur sind vielen wichtig, die Optik dagegen interessiert kaum jemanden, wie aus der repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Auto-Verkaufsplattform mobile.de hervorgeht, die am Donnerstag (4. Februar 2021) veröffentlicht wurde.

Bei der Frage nach den wichtigsten Aspekten von E-Autos nannten rund 58 Prozent die Reichweite, 50 Prozent das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ladedauer und Ladeinfrastruktur kamen auf rund 43 beziehungsweise 41 Prozent. Rund 32 Prozent ist laut Umfrage zudem die Umweltbilanz des Autos wichtig, knapp 21 Prozent die Sicherheit. Optik zählt nur für gut 4 Prozent.

Was gegen einen Elektroautokauf spricht

Als Argument dafür, dass sie sich bisher kein reines E-Auto gekauft haben, führen die meisten allerdings zu hohe Anschaffungskosten ins Feld. Rund 54 Prozent nannten diesen Punkt. Die Reichweite folgt mit 50 Prozent auf Platz zwei. Abschreckend wirken laut Umfrage außerdem eine aus Sicht der Befragten unzureichende Ladeinfrastruktur (38 Prozent) und eine fragwürdige Umweltbilanz (35). Etwa 13 Prozent haben zudem Bedenken wegen der Sicherheit. Fahrgefühl und Optik (je 4 Prozent) der Fahrzeuge empfinden hingegen nur wenige Befragte als Grund, kein E-Auto zu kaufen.

Wunschvorstellung

Dürften die Befragten ihr Idealbild von der Elektromobilität formen, hätten die Autos deutlich mehr Reichweite als heute. Mit weniger als 500 Kilometern mag sich kaum jemand begnügen, ein knappes Viertel will gar mehr als 800 Kilometer. Die Fahrzeuge dürften allerdings nicht mehr kosten als vergleichbare Verbrenner und müssten sich in maximal 30, besser noch 20 oder 10 Minuten laden lassen – und zwar in einem Umkreis von maximal fünf Kilometern oder gern auch gleich direkt vor der Haustür. Fast jeder dritte Befragte würde selbst dann allerdings noch immer kein Elektroauto kaufen.

Die verwendeten Daten beruhen den Angaben zufolge auf einer YouGov-Online-Umfrage, an der vom 25. bis zum 27. Januar insgesamt 2036 Personen teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sollen repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren sein. Gefragt wurde unter anderem:

- Welche (bis zu drei) Aspekte sind bei einem E-Auto Ihrer Meinung nach am wichtigsten?

- Welche (bis zu drei) Hauptgründe sprachen aus Ihrer Sicht bislang gegen die Anschaffung eines reinen E-Autos?

- Bitte denken Sie an die E-Mobilität der Zukunft: Wie sieht aus Ihrer Sicht diese im Idealfall aus?

Die aufgeführten Fragen wurden nur den Teilnehmern gestellt, die zuvor angegeben hatten, dass sie ein Auto fahren. Mehrfachnennungen waren möglich.

(mfz)