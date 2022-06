Inhaltsverzeichnis Umweltgerechte Rechenzentren: Alternativen zur USV mit Blei-Gel-Akkus Batterien und Brennstoffzellen: Nachschub für den Giftmüll Supercaps: empfindlich gegen hohe Ladespannungen und Temperaturen Schwungräder: Energie mechanisch in einer rotierenden Masse speichern Kinetik mit Hightech Die Zukunft der Schwungräder Artikel in iX 13/2022 lesen

Systeme zur unterbrechungsfreien Stromversorgung sind so etwas wie die Mauerblümchen im Rechenzentrum. Jedes RZ hat eins, aber kaum jemand redet über die komplexe und nicht ganz billige Technik. Was eine USV tut, ist längst nicht jedem in der IT klar. Sie gehört schließlich mehr zur Gebäudetechnik, wie die Kühlanlage. Das liegt auch mit daran, dass eine USV nicht in Erscheinung tritt, wenn alles rundläuft.

Nur bei einer Unterbrechung der primären Stromversorgung tritt sie in Aktion. Das aber passiert weit häufiger, als die meisten glauben. Ihre Arbeit beginnt nicht erst bei einem Blackout, sondern bereits bei kleinen, oft nur Zehntelsekunden langen Aussetzern, bei kleinen Abweichungen vom Nennwert der Spannung oder der Frequenz. Eine USV korrigiert diese Störungen oft Hunderte Mal pro Jahr und schützt damit die sensiblen Netzteile der IT-Systeme.

Bei einem längeren Blackout übernimmt die USV die Rolle des Lückenfüllers. Jedes mittlere und größere Rechenzentrum unterhält Notstromaggregate, meist spezielle Dieselaggregate, die schnell starten können, um so zügig die gesamte Stromversorgung des Rechenzentrums zu übernehmen. Sie werden ständig vorgeheizt, um den Startprozess auf die Vorgaben der DIN 6280-13 zu beschleunigen. Nach ihr hat ein Ersatzstromaggregat eine Umschaltzeit von höchstens 15 Sekunden, bis der Diesel also seinen Strom einspeisen kann.