Unscripted: Antje Boetius, wie bleiben Sie trotz Klimakrise so optimistisch?

Antje Boetius ist eine der renommiertesten Meeres- und Polarforscherinnen Deutschlands. Seit vielen Jahren setzt sie sich leidenschaftlich für die Erforschung der Tiefsee und der Polarregionen ein. Als Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, hat sie zahlreiche wissenschaftliche Projekte geleitet und ist eine wichtige Stimme in der Umwelt- und Klimaforschung.

Boetius hat sich insbesondere durch ihre Forschung zu Tiefseeökosystemen, Methanhydrate und dem Einfluss des Klimawandels auf die Polarregionen einen Namen gemacht. Ihre Arbeit hat maßgeblich dazu beigetragen, unser Verständnis über die komplexen Zusammenhänge zwischen Ozeanen, Klima und Leben auf der Erde zu vertiefen.

Boetius als Botschafterin für den Schutz der Meere und der Polarregionen

Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit engagiert sich Boetius auch stark in der Öffentlichkeit und tritt als Botschafterin für den Schutz der Meere und der Polarregionen auf. Sie ist ein oft gesehener Gast in Funk und Fernsehen und war zuletzt auch wissenschaftliche Beraterin bei der Verfilmung von "Der Schwarm" von Frank Schätzing fürs ZDF. Sie hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Deutschen Umweltpreis und das Bundesverdienstkreuz.

Prof. Dr. Antje Boetius (Bild: Alfred-Wegener-Institut)

Ich habe Antje Boetius in Bremerhaven besucht und bin auf einen Menschen gestoßen, der sehr vertieft in seiner Arbeit ist – und dann zu Beginn der Podcast-Aufzeichnung plötzlich hellwach wirkt und auch ist. Boetius sprach über ihren Werdegang, was sie zur See getrieben hat und welche Erfahrungen auf ihrem Weg wichtig und prägend waren. Darüber hinaus erzählt sie, wie stark die Frauen in ihrer Familie sie geprägt haben, obwohl der männliche Teil ihrer Familie viel prominenter ist – etwa ihr Vater, der Schriftsteller Henning Boetius.

Wir sprechen natürlich über die dringlichsten Dinge, die angepackt werden müssen, um die Ozeane stärker zu schützen. Und Boetius erklärt, wie stark die Polarregionen durch den Klimawandel bereits in Mitleidenschaft gezogen worden sind.

Trotz allem: Wenn Antje Boetius über die Ozeane erzählt, leuchten ihre Augen. Aber wie schafft sie es, trotz der bedrohlichen Szenarien im Meeres-, Polar- und Klima-Bereich optimistisch zu bleiben? Und wie schützt sie selbst, wenn bestimmte Entwicklungen eher ein düsteres Bild von der Zukunft zeichnen?

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Unscripted erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und eines der drei Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das Format "Weekly" rundet das Angebot ab. Hier finden Sie die Übersicht über die Podcasts.

(jle)