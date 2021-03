Inhaltsverzeichnis Unterschiedliche Festplatten mit derselben Typenbezeichnung erkennen Interne Infos Kosten sparen durch Massenfertigung Artikel in c't 6/2021 lesen

Unser Leser Matthias S. ist ein gewissenhafter Mensch: Vor der Entsorgung von IT-Equipment löscht er Daten so gründlich, dass sie garantiert nicht mehr wiederherstellbar sind. Festplatten schraubt er auf, um die Magnetscheiben zu verbiegen, erst dann kommen sie zum Recyclinghof.

Aber er staunte nicht schlecht, nachdem er zwei vermeintlich gleiche Laufwerke von WD geöffnet hatte. Trotz identischer Typenbezeichnung hatten sie unterschiedlichen Inhalt: Eine hatte drei Scheiben, die andere nur zwei.

Beide Laufwerke mit jeweils 2 TByte Kapazität trugen die Bezeichnung WD20EZRZ-00Z5HB0, doch eines war laut Aufkleber am 3.10.2015 in Thailand produziert worden, das andere nur wenige Tage später, am 12.10.2015, in Malaysia.