Inhaltsverzeichnis Upcycling: Photovoltaik auf dem Balkon realisieren Die EEG-Förderung endet Voraussetzungen für kleine Anlagen Benötigtes Material Umsetzung Anmeldung der Anlage Artikel in Make Magazin 1/2022 lesen

Dieser Artikel entstand aus drei Workshops, die ich und Rolf Behringer vom Verein Solare Zukunft e. V. organisiert vom FESA e. V. in Freiburg, im Herbst 2021 durchgeführt haben. Wir wollten sehen, ob es möglich ist, aus alten Solarmodulen, die bereits 20 Jahre auf dem Dach einer Schule lagen, neue Balkonsolargeräte zu bauen. Dabei wollten wir nicht nur wissen: Geht das? Sondern: Wie geht das technisch? Aber auch und viel wichtiger: Kann man das einfach so machen oder ist es zu gefährlich?

Nach drei Workshops können wir darauf einige Antworten geben und wollen hier unser Wissen teilen, damit viele alte Solarmodule noch ein langes zweites Leben haben und CO 2 -freien Strom erzeugen.

Die Vorstellung aus dem Licht der Sonne Strom zu erzeugen ist faszinierend. Was wir als modern und neu erleben, ist dabei schon recht alt: Die erste Solarzelle aus Silizium wurde in den Bell Laboratories 1953 gefertigt. Den Wirkungsgrad gab man mit etwa 5 Prozent an. Seitdem gab es viel Fortschritt und so erzielen aktuelle Module Wirkungsgrade von über 20 Prozent.