V4Drive: Batteriehersteller Varta baut Akkus im Format 21700 für Elektroautos

Der Batteriekonzern Varta steigt in die Produktion von Batterien für Elektroautos ein. Die neue Zelle im Format 21700 mit dem Namen V4Drive soll zum Ende dieses Jahres am Stammsitz des Konzerns in Ellwangen (Baden-Württemberg) auf einer Pilotlinie produziert werden, sagt der MDax-Konzern. Zuvor hatte die Wirtschaftswoche darüber berichtet. Die Aktie führte heute Vormittag den MDax mit deutlichen Gewinnen an.

Die neue Batterie könnte vor allem bei Fahrzeugen im Premiumsegment zum Einsatz kommen, hieß es. Sie eigne sich aber auch für "Power-Tools", wie Varta schreibt. Der Vorstandsvorsitzende von Varta, Herbert Schein, teilte mit: "Die Entwicklungen der neuen Lithium-Ionen-Zellen laufen hervorragend. Die Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen." Details will Varta später bekanntgeben.

Volkswagen ist bereits seit 2009 Entwicklungspartner

Mögliche Kunden nennt Varta noch nicht, Varta arbeitet allerdings bereits seit 2009 mit Volkswagen in der gemeinsamen VW-VM Forschungsgesellschaft an Lithium-Akkus für Elektroautos.

Als Lithium-Akkus hat Varta bislang überwiegend kleine Knopfzellen für kabellose Kopfhörer sowie Haushaltsbatterien im Programm. Der Konzernumsatz kletterte 2020 auch dank des Zukaufs des Haushaltsbatterien-Geschäfts um rund 140 Prozent auf 870 Millionen Euro.

Warum 21700er?

Das Batterieformat 21700 bezeichnet zylindrische Zellen mit den Abmessungen 21 mm × 70 mm. Sie unterscheidet sich von prismatischen Zellen oder solchen in Beutelform. 21700 ist ein global weit verbreiteter Standard und kann auf handelsüblichen Maschinen gefertigt werden. Die Kompatibilität zu anderen Geräten und für die "lose" Anwendung in sog. Consumer Electronics ermöglicht eine breite Vermarktung. Der Elektroauto-Produzent Tesla beispielsweise stellt seit Produktionsbeginn in der Gigafactory 2017 vom 18650er mit 18 mm× 65 mm auf das Format 21700 um.

Der Varta AG Konzern beschäftigt derzeit knapp 4000 Mitarbeiter und ist mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA in über 75 Ländern weltweit tätig.

(fpi)