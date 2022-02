Пожертвування, VPN та допомога біженцям. Посібник для підтримки України.

(Diesen Artikel gibt es auch auf Deutsch)

(This article is also available in English)

(Эта статья также доступна на русском языке)

Існує багато варіантів для тих, хто має родичів в Україні, а також для тих, хто просто хоче допомогти. У кризових ситуаціях спілкування та людська турбота найважливіші. Відчуття, що ти не один має вирішальне значення для подолання таких ситуацій. Насамперед це важливо для створення та підтримки мотивації. В особистих відносинах це працює лише тоді, коли обидві сторони можуть довіряти засобу комунікації, який вони використовують.

Сьогодні це найлегше зробити через зашифровані месенджери, які не належать до великих корпорацій. І хоча Telegram здається найпопулярнішим месенджером в Україні, незважаючи на його неоднозначну історію, він не повністю зашифрований. Групові чати переважно взагалі не шифруються, весь контент зберігається на серверах, і до них також можна отримати доступ через браузер. WhatsApp, хоч і зашифрований, але належить інфраструктурі Facebook - у випадку кібератак він, ймовірно, стане першою метою, тому що його також можна використовувати для відключення WhatsApp та Instagram.

Як альтернативу ми рекомендуємо Signal або Threema. Обидва сервіси мають наскрізне шифрування і прості у використанні, як і інші месенджери. Докладний тест показує відмінності, переваги та недоліки.

Безкоштовні дзвінки та SMS в Україну.

Звичайно, такі канали зв'язку залежать так чи інакше від доступу до Інтернету. Втім, це має сенс лише за відсутності великомасштабних кібератак. Оператори мобільного зв'язку також можуть бути уражені через наскрізну мережу IP. Але поки все працює, телефон і SMS, як і раніше, залишаються найнадійнішими і найпростішими засобами зв'язку. Оператори Telekom та Vodafone у Німеччині зробили обидві послуги безкоштовними на даний момент, так само до них приєдналися A1 та його дочірні бренди в Австрії. Дзвінки та SMS з Австрії та Німеччини в Україну через цих провайдерів зараз безкоштовні.

Якщо ви не можете визначитися з месенджером або іншим сервісом, або не маєте відповідного обладнання, існують безкоштовні послуги для відеоконференцій, до яких можна підключитися по телефону тільки зі звуком. Одним із таких сервісів є німецький проект Senfcall, який фінансується за рахунок пожертвувань, не зберігає ваші розмови та базується на програмному забезпеченні з відкритим вихідним кодом Big Blue Button. Ті, хто користується такими послугами на регулярній основі, можуть зробити свій фінансовий внесок у це.

Надійні джерела інформації

Військові дії сьогодні також включають в себе цілеспрямовану дезінформацію і напружені дискусії з потоком повідомлень, що вводять в оману, на всіляких публічних форумах. Те, що російські боти та армії тролів – не міф, нещодавно продемонстрував головний редактор Frankfurter Rundschau. Як повідомив Томас Х. Каспар у Твіттері, команда його спільноти дійшла до ліміту видалень у мережі Facebook: більше 10 000 неправдивих коментарів до повідомлень від редакційної групи було отримано протягом декількох годин. Такі атаки часто бувають тривалими, і пізніше за ними була хвиля бот-постів в інших соціальних мережах Funke Media Group, частиною якої є Frankfurter Rundschau.

Тому важливо використовувати надійні джерела в динамічних ситуаціях новин. Зокрема, у Твіттері позаштатні та штатні журналісти надають багато нефільтрованої інформації у режимі реального часу. Німецький журналіст Філіп Банс (подкаст: Die Lage der Nation) склав для цієї мети список під назвою «Східна Європа», в якому журналісти, неурядові організації та вчені коментують різними мовами.

Ті, кому важливі міжнародні огляди, а також ті, хто хоче розуміти та пересилати новини іноземними мовами, можуть знайти огляд облікових записів Deutsche Welle у Твіттері. Їхні новини також доступні російською та українською мовами.

Погляд з-за кордону може бути корисним для вашої власної оцінки ситуації. Рядок Бі-бі-сі, присвячений українській кризі, і його аналог Сі-Ен-Ен — лише два приклади. Обидва джерела пропонують інформацію за межами ЄС, особливо стосовно фінансового сектора.

Щоразу, коли ви маєте справу з новинами у вигляді тексту або фрагментів відео, важливо пам'ятати про джерело та його намір. У двох статтях Fakt oder Fake («Правда або фейк») та Nix mit Fake («Геть фейк») пропонуються методи розпізнавання фейків та дезінформації.

Знаючи джерело в соцмережах, більшість ботів та політичних тролів можна легко ідентифікувати: як правило, акаунти досить нові та публікують однакові пости у багатьох групах, а також інших мережах. Так само підозріло використання одних і тих же мемів знову і знову, іноді з провокаційними зображеннями та радикальним текстом. Важливо не тільки не піддаватися на таку дезінформацію, але й не розповсюджувати її далі та ініціювати її можливе видалення через функції звітності мереж.

VPN проти державної цензури

Якщо доступ до надійних джерел відсутній, наприклад, через урядові обмеження, можуть допомогти віртуальні приватні мережі, також відомі як VPN. Вони перенаправляють доступ так, щоб здавалося, що він виходить з іншої країни, а також обходять блокування DNS та інші спроби контролювати потік інформації. Ми маємо гарний досвід роботи з німецьким провайдером NordVPN, а також з фінським сервісом Freedome від F-Secure. Додаткові послуги, огляд функцій та прямі посилання на програми можна знайти на сайті Heise Download.

VPN є особливо корисним для жителів України. Кожен, хто працює журналістом або в неурядовій організації, обов'язково повинен використовувати стабільний VPN з безліччю серверів та точок доступу, розкиданих по всьому світу. Це також може ускладнити перехоплення повідомлень зловмисниками або, що ще гірше, маніпулювання ними.

Допомога біженцям.

Ті, хто хоче не тільки отримати інформацію, а й надати практичну допомогу, можуть насамперед подумати про пожертвування. Оскільки очікується велика кількість біженців, відповідні організації є першим місцем, куди слід звернутися. Наприклад, Агентство ООН у справах біженців, УВКБ ООН вже заявляє, що 100 000 людей з України хочуть покинути країну. УВКБ ООН вже запустило початкові кампанії з надання допомоги з цією метою та просить пожертвування.

Оскільки ескалацію конфлікту можна було передбачити, «Карітас» та «Мальтизер» також підготували конкретні дії щодо надання допомоги. Посилання ведуть до сторінок відповідних програм. Варіант пожертвування між організаціями пропонується Німецьким альянсом дій з надання допомоги у разі стихійного лиха (Aktionsbündnis Katastophenhilfe).

Крім пожертвувань, також можна надавати допомогу на місці в Німеччині. У багатьох містах для цієї мети існують свої організації, перерахування яких виходить за рамки цієї статті. Якщо до Німеччини прибуде багато біженців, знадобиться практична допомога. Також може бути корисно запитати місцеву владу та місцевих політиків уже зараз, наприклад, через офіси своїх громадян, чи готова спільнота і чи може вона запропонувати допомогу. Одним із прикладів є спонтанні пропозиції допомоги в центрах прибуття, подібні до тих, які вже пропонуються федеральною землею Берлін.

Списки ресурсів, які може редагувати будь-хто і які містять пропозиції допомоги та практичні поради з втечі з України, важко перевірити. Вони розповсюджуються у соціальних мережах, у тому числі через Google Docs. Ми наводимо приклад цього тут із застереженнями – зміст може змінитися у будь-який час. Ми випадково перевірили інформацію, на момент публікації цієї статті вона була вірною. Якщо ви сумніваєтеся, ви повинні хоча б перевірити, хто вніс останні зміни, та перевірити пов'язані облікові записи у соціальних мережах. Також спостерігалася неправдива інформація через SMS. Слід бути обережними при контакті з невідомими особами; насамперед, за жодних обставин не слід натискати на посилання в таких повідомленнях.

Підтримка родичів та друзів в Україні

Як згадувалося на початку, спілкування – це найважливіше. Однак тим, хто опосередковано торкнеться і турбується про своїх близьких, слід бути обережним, щоб не погіршити свій емоційний стан. Не кожен фрагмент новин про останні події слід публікувати. Рівні стресу у людей різняться, і коли хтось запитує інформацію, законно поставити зустрічне питання: навіщо вам це знати? Звичайно, від родичів нічого не можна приховувати, але є сенс заздалегідь домовитись про рамках підтримки один одного.

Те саме стосується і щасливчиків, які тільки спостерігають за війною на відстані. Цілком нормально відволіктися від суєти новин на кілька годин або на день і, за аналогією з принципами цифрової детоксикації, також зайнятися детоксикацією новин.

Коли все інше не працює

У найгіршому разі додзвонитися до коханої людини у зоні бойових дій буде неможливо. Навіть у цьому випадку, хоч би як важко це звучало, важливо зберігати спокій і не припускати одразу найгірше. Мобільні та стаціонарні мережі можуть вийти з ладу, бути перевантаженими чи порушеними зловмисниками. Якщо контакту немає протягом тривалого часу або є конкретні причини для занепокоєння через правдиві повідомлення про напади на місцезнаходження зниклої людини, служба розшуку Червоного Хреста може допомогти.

Організації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця мають міжнародні мережі та досвід пошуку зниклих безвісти. Крім того, у них є способи доставки повідомлень – Повідомлення Червоного Хреста (RCM), які доставляються навіть у в'язниці. Організації з надання допомоги також можуть проводити відеоконференції, якщо це технічно можливо, коли зниклий нарешті знайдений.

This text may be distributed under the license of CC-BY 4.0

This translation was kindly provided by AdHoc-Translations.

